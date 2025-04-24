陳慧琳30周年音樂感恩企劃 讚林家謙有才華 龔慈恩廖子妤動人演繹MV (16:45)

陳慧琳於7月11日起，在紅館舉行8場演唱會，亦邀請林家謙及Oscar共同炮製新歌《鳴謝你而不想說後悔》。（大會提供）

天后陳慧琳（Kelly）加入演藝圈30年，今年7月11日起，於紅館舉行8場《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》外，亦邀請林家謙及Oscar共同炮製新歌《鳴謝你而不想說後悔》。

這首歌名源自Kelly在2002年歌曲《最愛演唱會》的結尾歌詞，由MV導演Sheng提出創作概念。Kelly說：「Sheng好鍾意我嘅歌，拍《談情的價值》時，建議可以用《鳴謝你而不想說後悔》創作，佢講完我又覺得幾好喎，佢不斷鼓勵我要同新生代歌手合作，之前我就同AGA（江海迦），今次就搵咗家謙幫我寫首新歌。」

Kelly和家謙溝通歌曲主題時，湊巧家謙剛想寫一首關於感恩，又有一個Demo叫《Gratitude》，並推薦填詞人Oscar給Kelly，3人一拍即合，當中Oscar的歌詞「皮囊中凋謝，靈魂不凋謝」更是Kelly大愛，說：「雖然皮囊會凋謝，但靈魂會長存，我想呢首歌嚟鳴謝同陪伴我嘅歌迷。」

《鳴謝你而不想說後悔》找來全新班底合作，作曲由以柔和獨特的歌聲，被網民形容為「喃嘸佬」的唱作人家謙主理，Kelly的新歌唱腔亦大不同，Kelly說：「呢首歌唔可以企喺度唱，要喺空中飄住咁唱，配合歌詞，又唔可以唱到好Sweet或者好Sad，需要用好輕好輕嘅聲線去唱，我就諗不如把聲係好似To be continued待續感覺，聲線要好溫柔，好似喺星空上面唱歌。」

Kelly大讚家謙才華，直言一聽Demo覺得已經可以推出，她說：「第一次聽家謙唱嘅Demo，覺得已經可以出街，佢把聲好輕，好舒服嘅感覺。」因唱腔的改變，令家謙經常暖心提醒Kelly休息，以避免她聲音會攰或令聲帶磨損。

MV故事圍繞歌手與歌迷間互相扶持故事，Kelly做陳慧琳角色，但戲分較少，找來龔慈恩、廖子妤（Fish）等演出，家謙則幫忙客串歌手角色。Kelly介紹：「Fish飾演我嘅歌迷，細細個已經好鍾意我，會寫信分享佢嘅難題，我又回信鼓勵同幫手解決。Fish嘅角色長大後，爸爸過身，事業上又遇到難題，於是寫咗封信俾我，我又回覆畀佢，就係呢種與歌迷嘅互動。」

至於家謙、Fish這次與Kelly的合作，2人讚歎elly外表完全沒變過外，2人亦被她的性格吸引，家謙說：「合作前感覺Kelly比較神秘，比較少出嚟，但當佢出現又會嘩一聲，覺得佢冇變過，同Kelly合作覺得佢好平易近人、講效率，做嘢唔會轉彎抹角」。

Fish則榮幸能參與Kelly的MV拍攝，說：「認識Kelly係由我中學時期開始，呢個MV有我嘅細個版，正正就係我嗰個年代睇《薰衣草》，特別留意到咁靚女嘅角色。我細個唔算聽得多Kelly廣東歌，因為中學時台灣音樂盛行，當時我係聽Kelly嘅國語歌，好鍾意《再見北極雪》，同周傳雄合作嘅歌《記事本》，都有陪伴我青少年時期。」

MV中，Fish雖未能與Kelly同場演出，但Fish之前活動有和Kelly見面，覺得她keep得好好，尤其今年30周年演唱會，自己都已長大，但Kelly好似沒變過。除了音樂和電影，Fish特別鍾意看Kelly的訪問，說：「因為我覺得佢個人同熒幕形象幾唔同，佢以前有好多角色比較有距離感，例如一啲專業人士或者好倔強嘅女仔，但訪問見到佢係傻大姐，好有趣。你會睇到佢嘅見解、睇嘢嘅方法，知道佢係好堅韌嘅女性，我都好想成為內心好強大嘅人。」

《鳴謝你而不想說後悔》新歌將於4月25日上架，MV於同日晚上9時在陳慧琳Youtube Channel上線；Kelly紅館演唱會將於4月28日起信用卡優先訂票，5月7日全線公開發售。

（即時娛樂）