黃秋生笑稱《鎗火》兄弟重聚變「走火」 肥仔安慰姜濤：佢冇呈現唔好狀態 (17:20)

黃秋生笑言因當時「冇嘢撈」，答應後就爆工作，他指很喜歡這個角色，之前該角色葛民輝演出，對方演得好好，令他羨慕又妒忌。（柯美攝）

梁祖堯、黃秋生、ERROR隊長梁業（肥仔）、湯駿業、邵美君和何洛瑤（Sica），今天（24日）到奧海城出席舞台劇《Di-Dar音樂劇場 (Comeback)》記者會，除宣布黃秋生和肥仔新加盟外，還宣布好消息，16場門票已售罄，現在加開4場。

梁祖堯表示找來秋生和肥仔加盟，因2人各自有勁的地方，肥仔是舞蹈擔當，「大師兄」秋生幽默又有經驗令人意想不到，很適合這個有份量角色，多謝師兄一口答應演出。秋生笑言因當時「冇嘢撈」，答應後就爆工作。他指很喜歡這個角色，之前該角色葛民輝演出，對方演得好好，令他羨慕又妒忌，笑說：「我唔知點算？仲要又跳又唱。」

肥仔笑指秋生跳舞是賣點，問肥仔安排什麼舞蹈給秋生？他笑說：「秋生話自己擅長跳雙人舞，今次會安排大家跳MIRROR嘅舞。」秋生聞言表示沒難度，他有留意MIRROR成員跳舞，還即席示範。梁祖堯認為最重要夠自信：「秋生拉二胡同吹口琴時好性感，可能加入劇中。」

秋生日前出席導演杜琪峯70大壽晚宴，與林雪、張耀揚合照，令人懷念當年合演的《鎗火》，網民盼他們再合作。秋生笑說：「《鎗火》都變《走火》，沒傾工作，太多人要應酬，見到很多舊朋友，好開心，都有跟很久沒見發哥（周潤發）傾偈，發哥好勁，說話有力道和說服力，梁朝偉依然斯斯文文。」

今次是肥仔首演舞台劇，坦言面對秋生有膽怯，他說：「最擔心自己自我感覺良好，活動前見到秋生，跟對方打招呼，他對住我陰陰嘴笑，笑容意味深長。」

說到他的好兄弟姜濤，最近不停被批評，問肥仔有否安慰對方？他說有，並透露最近為姜濤新歌排舞，活動後都與姜濤工作，他說：「大家係開心愉快工作當中，佢冇呈現唔好狀態，佢都邀請我出席慶祝生日活動。（想與你傾偈？）唔係，不過工作方面的確要傾，因我們未來有很多合作。」

（即時娛樂）