衛詩雅為金像獎選超Deep V戰衣 驚訝丈夫看《破‧地獄》落淚 (18:21)

衛詩雅（Michelle）今天（24日）出席《全港戲院日2025》發布會時，透露人生首次見工就是到戲院應徵帶位員。她說︰「當年戲院招聘日有很多職位空缺，月薪6000、7000元。我想當帶位員，可以免費看電影，賣爆谷也好。當時有100人見工，我最後未獲聘用。賣爆谷的職位也不請我，我不知輸在什麼地方。」Michelle表示過去一年的香港電影業悲喜交集，雖然《破‧地獄》及《九龍城寨之圍城》也票房過億，但同時有不少戲院結業。她希望大家能多多支持5月10號的「全港戲院日2025」，多多買戲票入場支持，令戲院和電影業再興旺起來。

「第四十三屆香港電影金像獎」周日（27日）舉行，入圍角逐影后的Michelle透露已挑選了幾套晚裝，其中一件Deep V到肚臍。她說︰「我未決定穿哪一套。要丈夫（周祉安醫生）過目？不需要﹗我們結婚時，他也沒預先看我的婚紗。」Michelle表示當晚將與丈夫結伴行紅地氈，她已提醒丈夫當日要穿一對舒服的鞋子，以應付時間頗長的頒獎禮流程。Michelle續說︰「我已陪他選了禮服，我的眼光像男人一樣，覺得他換多少套禮服都一樣，沒分別。」Michelle表示丈夫已看了《破‧地獄》加長版，因劇情感動流淚。她說︰「他是個理智的人，看見他哭時，我十分驚訝，相信因為電影涉及親情，還有我參演。」

（即時娛樂）