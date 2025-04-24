緋聞情侶再合作 丁子朗讚超勤力有進步 郭柏妍想組CP合唱 (19:56)

丁子朗（丁丁）、郭柏妍無懼緋聞再次被翻炒，繼續合作拍劇，在《奪命提示》再次飾演情侶。他們回憶開工時完全沒尷尬，反而因已先後合作過《下流上車族》和《妳不是她》而有一定默契，演出時更放心。郭柏妍認為毋需因緋聞而避忌，感激丁子朗幫忙，還希望跟他組CP合唱。她說︰「我拍《下流上車族》時經驗少，連對白都說得不好，累大家NG，辛苦丁丁體諒和遷就。今次再合作，我在演戲上多了經驗，雖然表現未算太好，但也有少許進步。」

丁子朗讚郭柏妍在聽導演指示及看劇本上已快了很多，而且超級勤力，雖然動作上有點甩漏，也是角色需要。他表示《奪命提示》是其入行以來演過的最難忘作品，一來打得最厲害，其次是喊得最多、最多槍戰場面。他坦言經過這齣劇的「特訓」後開始掌握到竅門，學會拍動作戲要打得好看兼似模似樣，不能靠蠻力，而是要靠表情和演員之間的配合。自參加《亞洲超星團》後，丁子朗除了拍劇，也走進樂壇。他表示拍劇與唱歌的感覺不同，演戲要等劇集推出時才知觀眾感受，唱歌就能即時知道樂迷反應。他希望能兩者兼顧︰「我一直有跟老師學唱歌，老師的學生有鄭秀文、盧瀚霆（Anson Lo）、張天賦（MC）等。老師覺得我的聲底有點似陳奕迅（Eason），可以參考Eason風格，所以我學唱的第一首歌是《沙龍》。」

郭柏妍自嘲天生手腳不太協調，拍攝動作戲時要時間適應，就連跑步也有問題。她說︰「我游泳幾好，但跑步麻麻，加上其他拍檔也很高，我最矮，所以跑步時比他們慢。當鏡頭拍攝大家一起跑，我最緊張，擔心連累全世界NG。我真的是追住他們跑，很有挫敗感，提醒以後要多些練習。」

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（即時娛樂）