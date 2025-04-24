謝霆鋒唱《潛龍勿用》 舞台狂噴火花勁牙煙 自爆綵排時曾爆粗 (22:52)

霆鋒說：「第1次站在這位置綵排時，內心爆出10句粗口，希望大家心情都同我一樣想講粗口。」（劉永銳攝）

謝霆鋒一連4場《Evolution謝霆鋒進化演唱會》今晚（24日）開鑼。霆鋒全晚唱出多首令人回味經典金曲，包括《一擊即中》、《玉蝴蝶》、《邊走邊愛》等。當他唱出《潛龍勿用》時，他孭起結他，踏在可伸延舞台巨型裝置頂層位置上唱歌，旁邊近距離不停射出火花製造視覺效果，看上去相當牙煙。

霆鋒說：「第1次站在這位置綵排時，內心爆出10句粗口，希望大家心情都同我一樣想講粗口。」然後他還主動提出，在不同角度與3面台觀眾自拍留念。

霆鋒除了彈結他外，還首次表演打手碟，與樂手一齊Jam歌。其間英皇藝人在VIP區揮手和唱，霆鋒望向某位置時突然大叫「媽」，疑是媽媽狄波拉亦入場欣賞，表現興奮的他主動走落台下，與粉絲握手，表現親民。

另外，開場前，警方於場外及啟德零售館對開「放蛇」，打擊兜售「黃牛飛」行動，至少拘捕3人，包括兩名內地人。下午5時許，一名34歲內地女以5000元，兜售兩張原價1380元的謝霆鋒演唱會門票；近晚上8時，一名24歲姓唐內地男以1300元價錢，兜售原價980元的門票。警員假裝同意交易，並於被捕人拿出門票時表露身分及向其調查，兩人涉嫌違反逗留條件被捕。

另外，一名34歲姓梁男子涉於8時，向喬裝探員以2930元兜售兩張原價1380元的門票，他涉嫌未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票，被警方票控。

警方重申，根據《公眾娛樂場所條例》，任何人以「超過東主、管理人或籌辦人所定的款額的票價，售賣、兜售或游說他人購買在獲發牌場所舉辦的節目的門票」，即屬犯罪，可處罰款2000港元。

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（即時娛樂）