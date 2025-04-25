《奪命提示》今晚大結局 謝嘉怡伙何慈茵激戰劉穎鏇 (14:40)

謝嘉怡將與有「最強打女」之稱的何慈茵拍住上與劉穎鏇激戰。（TVB提供）

TVB劇集《奪命提示》昨晚（24日）播出新一集，謝東閔飾演的Julie李建和曾揚言要向ASIB身邊摯親埋手，柏飛（陳山聰飾）遂安排姜姐（劉佩玥飾）、嘉莉（劉穎鏇飾）、俊朗（張振朗飾）、子超（丁子朗飾）及商雙（郭柏妍飾）的家人入住安全屋，豈料仍是敵不過Julie突襲，商雙、子超媽咪娥姐（韓馬利飾）、子瑜（鍾嘉佑飾）、舅父東（吳家樂飾）及蕊蕊（區明妙飾）被捉走，嬌姐（樊亦敏飾）則於逃命時不幸被槍殺。擄走眾人後，李建和穿上沾滿5位人質DNA的血衣、以假身分現身警署向ASIB眾人挑機。經過一輪調查，ASIB展開人質拯救行動，但最終因為李建和的設局，娥姐遭俊朗錯手殺死，令原本已與柏飛意見不合的子超與ASIB眾人決裂，憤然辭職。

據知，今晚《奪命提示》大結局的打鬥場面將全面升級。昨晚播出的預告片顯示柏飛、姜姐、嘉莉、俊朗及子超5人現身密室，齊接受Julie挑戰，在12小時的黃金時間內拯救人質。柏飛一句「一定要成為金主參與遊戲」更為事件增添懸念，似乎意味着柏飛等人將闖入暗網賭局與李建和鬥到你死我活。TVB今日率先發布大結局打鬥場面劇照，劉穎鏇再度使出「奪命較剪腳」對付於大結局驚喜亮相的謝嘉怡。謝嘉怡將與有「最強打女」之稱的何慈茵拍住上與劉穎鏇激戰。

（即時娛樂）