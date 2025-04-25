古天樂新作《私家偵探》顛覆形象 先導海報揭開懸疑序幕 (15:28)

古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳、張兆輝等合演的犯罪懸疑電影《私家偵探》將於6月12日上映，電影公司今天（25日）發布先導海報，以畫面揭開懸疑序幕。海報整體佈局如都市迷宮，霓虹紅光高懸中央，彷彿點明真相始終隱伏於陰影之後。畫面中，古天樂飾演的私家偵探冷眼穿梭在破敗天井間，神情沉着；劉冠廷身披紅衣、撐傘步入階梯深處，如同步步逼近黑暗核心；周秀娜與楊偲泳則分別佇立於不同層次的陽台與樓梯轉角，目光交錯卻各懷心事，仿如掌握着解開謎團的關鍵。錯綜複雜的樓梯與構圖象徵案件的重重迷霧，令人不寒而慄。

古天樂在電影中顛覆形象，化身落魄私家偵探，原本只接尋人、寵物失蹤等微不足道的小案，卻因愛妻的背叛而捲入一場驚悚血案。專業偵探的直覺是否能幫助他力挽狂瀾，成功擺脫命運的泥沼？與他並肩作戰的伙伴們，又將如何伸出援手？今日公開的先導海報，或許能讓觀眾窺探一絲端倪。這場懸疑謎局，情感與罪案交錯，血腥與陰謀並存。古天樂化身冷峻的私家偵探，展現前所未見的深沉張力；周秀娜以人妻、女友雙重身分遊走於謎團之中，行為詭秘，令人起疑；演技備受公認的劉冠廷傾力演出，與偵探鬥智鬥勇；江湖大佬女友楊偲泳風情萬種，豪邁演出極具吸引力。

（即時娛樂）