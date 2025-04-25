米雪爆周潤發頑皮事 拍《蘇乞兒》常整蠱小演員 (17:45)

阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的TVB節目《友乜唔講得》將於後晚（27日）播出新一集，請來入行逾60年的米雪現身。米雪1969年報讀邵氏影視藝員訓練班入行：「我同甘國亮、李修賢、林建明、傅聲係同學，嗰年係唯一一屆分開上堂， 一批無綫上堂學電視，我哋學電影就喺邵氏上，一星期會有一日大家拼埋上堂。」談到哪一位拍檔最難忘，米雪透露《蘇乞兒》拍檔周潤發俏皮一面：「發哥佢好鍾意玩，當時有個小朋友演初三（馮志豐飾），發哥成日整蠱佢，成日除佢條褲！」她更分享發哥一次在海中心被劇組徹底遺忘的有趣往事。

梅小惠表示親姊梅小青常讚米雪對前輩級藝人很有心，米雪稱初出道時全靠台前幕後一眾前輩提攜及照顧才薄有成就，她難忘曹達華的疼惜：「我細細個10幾歲就出嚟做嘢，全部靠同事同前輩教。嗰時曹達華見我滿面暗瘡又唔夠瞓，就話『乖女沖個花旗蔘飲』，一係就叫我飲菊花茶，嗰時我就知道我哋乖就會多人惜。有時半夜3、4點收工，佢（曹達華）畀我揸佢架美國Continental，由廣播道揸到番去太子道屋企練車。」

年輕時紅遍東南亞的米雪，曾於1970、1980年代獲泰國旅遊局邀請宣傳泰國旅遊，更一度推出過泰文大碟。她說：「我到2000年都仲係不停去泰國，我會幫佢哋籌款，同埋錄咗泰文唱片。」談到全盛時期工作密密麻麻，米雪透露曾試過10天沒有睡覺，當時為了爭取休息，只以餅乾「填肚」。她表示︰「我叫監製畀我拍完快啲走，佢哋就將啲屋企戲同街景全部谷晒10日裏面拍。我最記得我拎住盒餅，人哋放食飯我就瞓覺，總之一得閒就即刻瞓，嗰時直頭隔籬打緊麻將都完全唔覺嘈。」

江欣燕回憶高峰期時曾同時間拍3部電視劇、3部電影、卡通片主題曲、廣告、登台及晚會司儀等工作，她笑言當年除不斷祈禱希望一日有48小時，更學會爭取時間「叉電」。祥仔問當時是否掙很多時，江欣燕笑言：「8位數字囉...」眾人嘩聲四起，江欣燕急忙加多「兩個字」澄清。

（即時娛樂）