金像獎‧女配｜谷祖琳有信心再下一城 李琳琳入圍既驚且喜 (19:51)

「第四十三屆香港電影金像獎」後天（27日）假香港文化中心舉行，今屆「最佳女配角」競爭激烈，有《爸爸》谷祖琳、《我談的那場戀愛》鄧麗欣、《從今以後》李琳琳，以及《破‧地獄》的梁雍婷與韋羅莎。入行20年首獲提名的谷祖琳，率先在「香港電影導演會年度大獎2025」奪得女配角獎，自然被睇高一線。她說︰「有很多人讚我的演出，說我演得比從前好，因看見一個很不同的我及劉青雲。我們大家也沒刻意設計角色，搏命去演。喜出望外的是很多人接受我這種演繹方法，我的外表生活感較重，適合演『金燕』這類角色。」

谷祖琳曾在演戲路上經歷迷思，懷疑自己是否會演戲，如今能入圍爭獎，如同在往後的演出上打下強心針。她對後天的頒獎禮有信心︰「獎不是代表我，是我代表個獎，得獎與否也不影響我的信心。如有機會獲獎，我會很開心，因有機會上台多謝想多謝的人，但我沒預先想好及寫下感言。很多謝投票給我的人，我沒公司支援，真的是一票難得﹗」谷祖琳表示已看過幾位對手的入圍作品，覺得她們也很優秀，演得好好，後天誰人得獎，她也開心。谷祖琳說︰「我當然想得獎，最好能與『老公』劉青雲和『兒子』蘇文濤，一家三口得獎﹗未試過﹗青雲完美示範了一次『演戲原來可以這樣的』。蘇文濤是演戲天才，他不是靠運氣﹗大家也以為他本色演出，他拍攝時一場比一場進步，而且有得揀。他完全聽到和做到導演的要求，他在法庭陳述弒母那一幕，他很平淡，但令人毛骨悚然。」

《從今以後》是李琳琳時隔逾30年的復出之作，她坦言沒想過會獲得提名，既驚且喜，加上是她從影60幾年以來的首次提名，很有意義，是其演藝生涯中的美好回憶。李琳琳稱答應演「胡碧玉」一角時沒考慮角色性取向問題，反而覺得很有挑戰性。她說︰「我拍攝時有點戰戰兢兢，擔心自己的演戲方式過時，做得不夠好，令整部電影失色。我以前的演法是不合格，但在導演指導下，發覺演戲不是那麼困難，要我不演戲才是困難，這是一場很好的經驗。」李琳琳對得獎沒信心，亦不奢望獲獎。她說︰「入圍的都是年輕演員 ，她們很多磨練，各有成績讓評審看見。我反而似新人，評審可能從沒看過我的演出。」

（即時娛樂）