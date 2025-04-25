張繼聰接任金像獎董事局秘書長 想拉何啟華魏浚笙入會 (20:03)

「第四十三屆香港電影金像獎」後天（27日）假香港文化中心舉行，金像獎協會主席爾冬陞（小寶）今日聯同董事局成員錢嘉樂、張繼聰、頒獎嘉賓何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey ）進行拜神儀式。對於天文台預測周日有雨，爾冬陞表示大會已準備了透明雨傘，如當日下暴雨，紅地氈環節會暫停。他表示頒獎禮將歷時3個鐘，認為能在3小時內完成，氣氛最好。談到去年頒獎禮最後一個獎「最佳電影」的得獎人在台上發言時被中斷，爾冬陞說︰「沒辦法，電視台有時限。其實完整版的頒獎禮影片每年也會放上網，有信心今年會有逾5000萬點擊率。」他透露後晚將有神祕嘉賓頒發大獎。

首年加入金像獎董事局的張繼聰，接任余安安秘書長一職。首次籌備金像獎的他說面對很多挑戰和壓力，最大挑戰是找贊助。張繼聰說︰「現在大環境差，找贊助確實難，感謝大家幫忙。前輩有魄力，要向他們好好學習。拉何啟華、魏浚笙加入幫忙？會，金像獎協會和演藝人協會也需要多些新血加入。演藝人協會有很多探訪活動，如School tour，關懷學生情緒。」何啟華、魏浚笙也說願意加入，何啟華稱斟茶遞水也沒問題。張繼聰被問到可擔心兩人沒時間探訪時笑言︰「沒人能說沒時間，最繁忙的古天樂也出席School tour﹗」

何啟華頸上貼上膠布，他說剃鬚時被刮傷，不介意被說成是「咖喱雞」，因隊友常罵他沒新聞。傳ERROR隊友吳保錡因經常失言被公司下「封口令」，何啟華否認︰「沒這件事，之前也傳公司會雪藏藝人，我都未見過。ERROR被保錡拖累少了工作？是少了工作，但與保錡無關，主因是很多製作不停延期。」對於姜濤最近不停被批評，何啟華認為這是必經階段，要去承受。」魏浚笙表示日前27歲生日，開工時獲劇組送上蛋糕慶祝，還收到朋友送的消毒衣櫃。

（即時娛樂）