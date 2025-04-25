余香凝想與妹妹余潔滢合作拍戲 化老妝演阿媽都可以 (20:34)

余香凝（Jennifer）今天（25日）與胞妹余潔滢及好友廖子妤等出席品牌活動時，透露歲半細仔Clement近日病倒，她亦因幫兒子吸啜鼻涕而被傳染。談到Clement客串演出《麻甩媽咪》的一集日前播出，Jennifer說︰「他看到自己的演出只懂哈哈笑﹗我不記得當時可有收監製利市當報酬。」Jennifer稱從未跟妹妹合作拍戲，如有此機會，演母女也可以。她說︰「我只要化老妝，就能跟她演母女，再加上我女兒，演三代也可以。」

Jennifer被問到丈夫是否購入市值逾2000萬的豪宅時直認不諱︰「不是近期的事，最重要一家人住在一起，無論哪裡都是夢想地方。」

余潔滢稱享受現在的自由生活，暫未想結婚生子。她透露下月將與Jennifer飛新加坡旅行，順道欣賞Lady Gaga演唱會。

廖子妤男友盧鎮業入圍今屆金像獎的「最佳男配角」，她未透露屆時會否陪對方行紅地氈或頒獎給男友。她預告將性感現身，但毋須事先給男友看過服飾。同場的徐頴堃被問到哥哥徐偉棟傳跟姚子羚拍拖時，讚女方很靚女，又說最重要是哥哥開心和健康。她被問到可想有大嫂惜時說︰「自己惜自己就得﹗我想給哥哥多些空間。我現在單身，想找一位孝順、獨立、合眼緣和人品好的男仔。」廖子妤稱會幫她物色。

（即時娛樂）