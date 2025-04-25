奪命提示｜馬國明飾Big Boss 被陳山聰爆想生一隊足球隊 (22:28)

陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇、郭柏妍、丁子朗等無綫劇《奪命提示》演員今晚出席大結局晚宴，他們很開心劇集自播映以來討論到高，觀眾紛紛競猜誰是幕後主腦壞人，最後揭盅是馬國明。馬國明在結局飾演Tindy，神秘現身向陳山聰、劉佩玥等提出新一輪奪命遊戲即將開始，歡迎他們歸隊，在鏡頭前除下老虎面罩奸笑。陳山聰等指他是Julie 2.0，無懼他的挑戰。

陳山聰在社交平台發文指與終極大反派在大結局「決一死戰」，馬國明即跑出來點讚，令不少網民已猜Big Boss是馬國明。他取笑馬國明最近得閒，之前去登台他與蕭正楠談湊仔經，馬國明搭訕，被叫快點生仔時說自己有兩隻貓。有否傳授生仔秘笈？他指是上天會安排，不過馬國明說要生一對足球隊，他與和蕭正楠放長雙眼看點生。

大結局晚宴由「男子組」陳山聰、監製文偉鴻和張振朗夾錢請客。劉佩玥表示期待該劇有好收視，遲些搞慶功，可以跟其他女演員一起表演。她與陳山聰建議找「Big Boss」馬國明請食慶功宴。劉佩玥近日忙為劇集《俠醫》拍外景，很多街坊跟她打招呼，並以《奪命提示》角色名「姜姐」稱呼她，令她感受到該劇的受歡迎程度。陳山聰說兒子以前不看他的劇集，今次有追看，笑兒子是喜歡劉佩玥姐姐。他指劇集有迴響，可望原班人馬再合作，但未必拍續集，因監製文偉鴻不愛拍續集。

張振朗與劉穎鏇拍該劇辛苦，想盡力做好宣傳，開心成效不錯，同被親友、街坊追問誰是幕後主腦，跟觀眾多互動性。幾位主角為宣傳劇集公開睡覺黑圖，張振朗笑言影了很多，但有些很核突不能出街，讚丁子朗好犀利，肯分享自己反白眼照片。其實他都不驚，點瞓都型，劇中穿香蕉圖案底褲已是最大黑圖。他還有劉佩玥的超醜瞓覺黑圖，若該劇收視過30點，會放出這張黑圖。

（即時娛樂）