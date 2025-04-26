中年好聲音3｜王鄭浚仁飆高音贏正評 趙浚承洗脫靠樣污名 (14:12)

TVB《中年好聲音3》明晚（27日）播出新一集，進行2個半小時的9強之戰，主題為「改編歌之夜」。9位參賽者中，有8人獲得超過90分，當中不但有人奪得99分，獲得95分以上的也有4人。

王鄭浚仁拋下對完美唱功的追求，獻唱《愛火花》時又唱又跳滿頭大汗，更與現場樂隊玩埋一堆，唱至結尾部分時更飆高音。主持車婉婉忍不住讚歎：「佢將屠龍刀、倚天劍全部拎晒出嚟，好似年初二放煙花咁。」眾評審亦讚不絕口，周國豐以「黐線雜技團」形容表演：「今次你係飾演咗成個雜技團，但呢個咁黐線嘅表演，你係做到足，你呢個表演值滿分」肥媽說：「後面嘅準確度同嗌，同埋最尾嘅假聲用真聲去到，呢個真係好難度高，真係要畀啲掌聲樂隊，因為你畀我哋睇到你哋嘅合作性。」海兒表示：「你進化了！我哋一直都知道你係得嘅，但你永遠就係爭嗰少少，你今日全部做到晒，咁高難度嘅雜技畀你完美咁Execute，賞心悅目，絕！冇嘢好講。」張佳添續說：「你開演唱會呀依家，咩事呀？帶到啲觀眾High晒，我覺得呢個係王鄭浚仁先夠薑去度啲咁嘅嘢出嚟玩，呢條友真係好識唱歌。」潘偉源說：「你嘅眼神同首歌好夾，非常之好。」

趙浚承選唱《霧之戀》為評審帶來驚喜，海兒聽得非常陶醉，舉起手指公讚好，直指今次表演可為趙浚承洗脫「淨係得個樣」的污名。她說：「呢個係咪你第一個20分？你值得嘅，個個都話你係顏值擔當，我覺得好唔公平，你今日係用個心去帶住你把聲同帶住你個樣，先可以唱得出咁高質嘅歌。」肥媽寄語浚承要對自己有信心：「你那眼中都有我，你真係有呀，你有嗰種火呀，我哋知你做到嘅，但你永遠都收埋收埋。」張佳添說：「呢個絕對係你喺《中3》嘅shining moment，升key半度再半度再一度，夠薑，唱到，仲要係好聽咗，個層次出晒嚟。《霧之戀》聽咗幾十年，原來《霧之戀》啲霧可以上到青山嘅。」潘偉源表示：「真係處理得好好，因為呢首歌真係聽咗好多年，我成日都諗點樣翻出新花樣，而又要合理，你今晚真係做得到。」周國豐說：「請你記住你係有實力，除咗靚仔。」

另外，大會公布5月11日晚的《中年好聲音3登峯之戰》第2名嘉賓評審是張智霖。

（即時娛樂）