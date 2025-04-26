林正峰為生計身兼3職 每日瞓6個鐘 慳錢食快餐車仔麵 (17:51)

林盛斌（Bob）昨晚（25日）與吳若希、林正峰等錄影《大師兄Thank You Very Much感謝祭》，玩夾麵包遊戲時正面撞向羅毓儀，被惜臉的羅毓儀當場被嚇呆，一時反應不來，台上眾人見狀立即拍打阿Bob。阿Bob透露正在拍攝真人戀愛騷節目《女神配對計劃》，被選中參與拍攝的男士有醫生、律師、牙醫，銀行家及分析師等。談到哪位「女神」最受歡迎，有份拍攝的葉蒨文笑指是阿Bob︰「他是金牌媒人，即使未能在節目中成功配對，日後也可以請他做介紹人。」Bob表示眾「女神」中以李芷晴最揀擇，李芷晴解釋：「我以選丈夫為準則，才特別要求高，要對方比我高、年紀大及有感覺。」阿Bob稱最初以為葉蒨文專揀有錢人，後來發現她喜歡「矇豬眼」類型的男生。

吳若希與曾展望說他們伙拍火火主持的節目《奇情谷》反應好，但因公司已安排梁思浩的新一輯《直播靈接觸》緊接播出，令《奇情谷》未能添食。吳若希預告將訪問婚姻介紹所負責人，了解傳聞中的「天王嫂訓練營」。她說︰「傳聞原來是真，香港真的有貴婦訓練班，我也想參加來提升自己。我嫁入豪門已是貴婦？不是﹗如果要作個人分享，我可考慮開辦『御夫班』。」

林正峰回應有報道指他為生計要返兼職時，坦言除了演藝工作，也有當社工及補習導師，每天只有6小時睡眠時間，加上有健身習慣，因此身形消瘦得快。林正峰坦言有經濟壓力，需要一個人打3份工。他說︰「我開支不大，但想掙多點錢養家，姊姊有一同分擔。媽媽身體不好，要多照顧。藝人較被動，其他工作能主動爭取。」對於被指吃平價米線充肌，林正峰自言其飲食要求不高，平日多吃快餐和車仔麵，慳得就慳。仍然單身的他坦言拍拖要花錢，不敢入情關。他說︰「我未有能力給別人幸福，怕連累對方，日後儲到錢才去想。」

（即時娛樂）