駱振偉拍片宣布跟丹麥籍太太分開：無悔相愛10年 (20:43)

駱振偉（Thor）於 2019年10月跟拍拖5年的丹麥籍飛機師太太Katrine 於丹麥舉行婚禮，今日兩人上載短片並以文字在社交平台宣布分開。過往兩人經常在社交平台放閃，近年Thor只分享工作照片，跟Katrine 最近的合照是去年農曆新年。兩人在短片中打招呼後說拍攝的地點是Katrine 的新居所，他們要講一個不太開心的消息：「我哋決定咗要分開！之後就以屋企人身分相處了。」

Thor寫道：「我哋決定咗會分開了，以後就用屋企人的身分去相處。Don’t worry ，we move on with a lot of love。而依一段時間，我哋都經常同對方講，『We are so proud of ourself!』。我諗用英文講會容易啲，『We’ll always have each other’s back 』我哋兩個從來都不算是普通的情侶，她來自丹麥，我就陀地嘅，兩個嚟自完全不同背景嘅人，當然我哋都有好多不同嘅地方。而我哋同其他情侶一樣，當住埋一齊嘅時候，都會有好多掙扎，例如喺生活上嘅習慣，大家對旅行嘅要求好多唔同嘅，要當中搵一個大嘅原因，我哋都講唔出黎。當我哋決左分開住，感覺到關係的確比以前舒服同埋輕鬆。But the most important thing is , We will still be family , we will still see each other’s family together too.我哋拍呢條片其中一個原因，都係希望係一個唔開心嘅結果裏面都有一丁點嘅Positivity 。分開當然係唔容易，but we can always move on with love。」

兩人由拍拖到結婚經歷10年時間，表示無悔，他說：「We both have no regrets for all the 10 years we spent together 。就算之後大家喺條街度見到我哋一齊食晏食晚飯，放心，都係正常不過嘅事。希望大家都會為我哋兩個送上祝福。」

Thor當年是透過交友app認識做飛機師的Katrine ，兩人結婚一周年時，他感謝太太的陪伴，跟他手牽手共度患難，彼此更能捉緊對方，形容Katrine如他他生命中的燦爛陽光。

（即時娛樂）