謝霆鋒演唱會｜兩子捧場贏盡焦點 Lucas似爸爸 Quintus似柏芝 (14:25)

17歲的女結他手Dale（左圖）亦成為演唱會焦點之一。（大會提供）

何超瓊﹑梁漢文﹑張衛健和鄧紫棋昨晚也是座上客。（大會提供）

謝霆鋒啟德演唱會昨晚（26日）舉行第3場，迎來最溫馨「家庭應援團」！除母親狄波拉（拉姑）連續3晚成為座上客外，謝霆鋒與前妻張柏芝所生的2個兒子Lucas（謝振軒）與Quintus（謝振南），亦首度公開現身支持爸爸！

霆鋒的2位星二代兒子，昨晚身穿以一身休閒服低調入場，仍被眼利歌迷認出，現場觀眾紛紛舉機拍下這畫面。快將18歲的Lucas與快將15歲的Quintus展現良好家教，面對熱情歌迷，哥哥揮手跟他們打招呼，觀眾向他們狂影，並大讚「好靚仔」，2人尷尬微笑回應，Quintus則顯得較怕羞，笠住衛衣帽子避鏡頭。

另外，當謝霆鋒從高空懸吊巨型銀色球震撼登場時，兩兄弟跟隨觀眾站起身，隨著《潛龍勿用》經典旋律一同哼唱，其間Lucas還用電話拍下現場環境，兩兄弟的靚仔樣在網上洗版，不少網民讚大仔Lucas似霆鋒，細仔Quintus則似媽咪張柏芝。

昨晚霆鋒第3場演出，延續「星光熠熠夜」，吸引半個香港娛樂圈名人到場，包括李嘉欣與老公許晉亨、賭王千金何超瓊、霍啟剛帶兒子現身，不過未見太太郭晶晶，霍啟剛表示因太太身體不適，所以來不到。鄧紫棋、莫文蔚、張衛健、梁漢文、徐濠縈、胡楓、肥媽、上山詩鈉，余安安，賈思樂、車婉婉等亦現身支持，英皇集團主席楊受成整晚代霆鋒招呼來賓，非常忙碌。

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（即時娛樂）