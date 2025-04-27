虎毒不｜俞琤現身謝票場向亡母致敬：佢獨力持家任勞任怨 (16:18)

俞琤預祝盧鎮業和談善言在今晚頒獎禮馬到功成。（大會提供）

由談善言和盧鎮業主演的電影《虎毒不》現正上映，2人憑該戲分別角逐金像獎最佳女主角及最佳男配角，近日兩位主演到戲院謝票，而電影出品人俞吳明玉，原來是俞琤（YT）的媽媽，YT日前亦驚喜現身謝票，並向觀眾分享心底話。

YT表示：「家母俞吳明玉女士喺2009年已辭世，生前佢唔單止係一位偉大母親，仲係模範新抱，做到101分嘅妻子，同埋深受街坊讚頌鄰居，喺嗰個年代係未有咁多外籍姐姐，佢獨力持家，照顧家婆﹑丈夫及四個仔女，任勞任怨，都好了不起。

佢一生唯一嘅怨懟係，係佢晚年時經常同我講：『唉﹗我好遺憾，我唔可以好似你咁有自己事業，可以得到發揮，如果當年我有機會嘅話，我諗我都可以做出一番成績。』

當我第一次接觸到《虎毒不》女主角嘅故事時候，我二話不說決定支持呢部電影，作為對家母最後嘅致敬，我畀製作團隊絕對嘅自由，對佢哋唯一要求要拍一部好電影，希望藉住呢部電影，可以誘發到大家，對相關議題關注﹑思考同討論，今日除咗感謝各位光臨，仲有多謝出色嘅演員，今日代表多謝大家嘅當然係談善言同盧鎮業，周日金像獎揭曉，我祝佢哋馬到功成，實至名歸，佢哋喺我心目中已經贏咗，多謝晒﹗

喺影大合照前，可否容許我講多句：呢個周末，打個電話畀爸爸媽媽，睇下佢哋得唔得閒飲餐茶？」

（即時娛樂）