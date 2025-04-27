「東張女神」黎寬怡採訪遭掃把打傷手 不滿被指以衝突博流量 (16:34)

「東張女神」黎寬怡（貓仔）日前隨團隊外出採訪一宗公共涼亭被霸佔的個案時，被當事人以掃把驅趕，她混亂間被掃把打中手背，瘀青了一大片。貓仔昨天（26日）在社交平台上載《東張西望》的有關片段，她說︰「的確，我是被掃把打了。手背上的瘀青，我自己也是待第二天才留意到的。痛，忍一忍可以過去；瘀青，歇一歇也可以退去。老實說，被打中了沒什麼好說。至於風險，是實地採訪時沒可能完全避免掉的。幸好這次對象拿的是掃把，算是比過往遇到的枱上有菜刀、手持𠝹刀或酒瓶，明顯更低風險。」

貓仔感激拍攝團隊對她的保護與信任，說團隊遇上危險時，永遠以同伴安全為首，且能保持專業和冷靜的頭腦應對，即使彼此有意見分歧，仍願意在採訪前後商討到底，尊重和採納彼此的意見。她續說︰「事隔兩日，我決定出帖文，除了想公開感謝前線同事們，也是想問：為什麼有一部份的網民會覺得『製作組以衝突、被打博取流量密碼』？老實話，我們都不是被虐狂，任誰都知道打工的用不著賭上命。公司的收視是沒跟我們的薪水掛鈎！先說被打的同事們，每位回去還要在趕播出的情况下，花時間幫自己、同伴一格一格打碼... 是嫌自己的工作不夠繁複嗎？扛上受傷的風險，可以討甚麽？討個受傷的疼痛感？討個護理傷口的麻煩？討個事後逐一交代的折騰？還是討個捱打後患上舊患的無奈？」

貓仔回憶曾在採訪時被推倒在地致手腕受傷，加上之後一直疏忽照顧，結果至今提重物時仍會隱隱作痛。她表示︰「也許有些人會認為我是博流量、博關注、博同情，但是對我來說，沒什麼比我的健康更重要！上年年底，先生向我求婚，送了我99枝藍玫瑰，事前，他超細心地倒掉花束裏的所有水，減重。但是我當雙手抱著這束玫瑰沒多久，就開始感受到手腕的刺痛感，但我整晚不敢說... 只是偷偷把重點移到另一隻手上，直到痠到難忍才換回兩隻手。怕他們擔心，我不敢跟先生和家人說、怕破壞氣氛，我不敢跟朋友說... 在甜蜜又感動的求婚晚，我也難忘私底下是熬着刺痛。再說了，人類誰不善忘？以新聞博關注的要有多傻才願意呀？天天都有新聞，今日再明天都被瞬間忘掉吧！要博關注，我又不是不知道流量密碼，出出福利圖又簡單又快捷、與粉絲多互動又親民又得民心... 我是要單真靠這種捱揍博上位，是要夠多笨呀？而且我若是博同情的話，會不會顯得更可悲了？每個人不需要去PUA別人，更不應該去/被PUA！同情只屬短暫，絕對換不來真愛！強扭的瓜不甜，不是全世界愛我的不打緊，現在的我是被愛的、有安全感的，生活也活得夠充實、夠踏實了，我不需要賣慘裝可憐去換同情。」

貓仔預計她這篇帖子會惹來抨擊，但她相信觀眾的眼睛是雪亮的，虛偽做假的終會被他人看透。她深信唯有真心真意待人處事，再難懂的人也會遇上多顆熾熱的真心。貓仔說︰「而我，就只想讓真正在乎的您知道，團隊中有不少同事用真心為每個case打拼，以愛以耐性以專業的態度去接觸採訪對象。我們會一直堅守在專題上賣力的初衷與主旨！」

（即時娛樂）