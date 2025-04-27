容祖兒爆阿Sa跟石恆聰翻撻 讚霆鋒更靚仔 一齊開騷有難度 (18:12)

容祖兒、人氣韓團(G)I-DLE成員Minnie，今天（27日）亮相沙田馬場活動，擔任開幕表演嘉賓，Minnie首先出場，以廣東話打招呼：「大家好，我是(G)I-DLE的Minnie！」，又以英語表示今次來港演出感榮幸和興奮，很開心見到粉絲們，亦知道粉絲很早到場，她一口氣跳唱3首快歌《HER》、《Cherry Sky》和《Queencard》炒熱氣氛。最後出場的容祖兒乘坐花車，由樂隊引領出場，勁歌熱舞演繹《隆重登場》、《心花怒放》及《越唱越強》，全場尖叫。

祖兒與Minnie騷後見面傾談愉快，更向傳媒派心心。祖兒受訪時表示，去年欣賞(G)I-DLE的演唱會，曾到後台合照，今次很開心跟Minnie同場，希望下次(G)I-DLE能全員來港合作。她又談到日前放棄養聲時間，與睇騷鐵腳蔡卓妍（阿Sa）欣賞謝霆鋒演唱會，2人開心又投入。

有傳阿Sa與「百億麻將館太子爺」石恆聰復合，祖兒說：「我有聽聞，但冇親眼目睹，希望佢開心幸福。（沒問她？）我唔八，如果佢想講自然會講。（怕被阿Sa反問感情狀態？）我冇乜好講，我嘅嘢佢都知。」但祖兒卻不小心說漏嘴：「佢哋之間多年相處模式，不單止甜蜜，而且有默契，否則都唔會翻撻，希望佢哋好好一齊生活。」

祖兒指全公司總動員睇霆鋒演唱會，是一件盛事，大家非常開心，對香港人來說也是開心事，又讚霆鋒準備個唱很從容：「佢籌備個騷以來，冇見過佢有任何緊張，佢嘅情緒同態度好值得我學習。好多人讚佢好靚仔、冇變過，我覺得佢變咗，變得更靚仔、更有味道。（約他食飯？）等佢休息先。」

祖兒與霆鋒可有機會一齊開騷？她坦言有難度：「佢25年先開一次騷，要再等下一個25年，有啲難。」不過她趁今次睇騷順道取經，密謀明年在啟德開騷，相信到時音響和各方面會變得更成熟，也希望啟德附近的交通配套更方便，她笑言：「場館地方大，最好裝個迴轉壽司型滑行道，可以慳腳骨力。」

去年Minnie在(G)I-DLE曾在演唱會上翻唱祖兒的歌《我的驕傲》，今次難得跟對方同場演出，她表示：「我好鍾意她這首歌，好榮幸今次跟她佢同場。」Minnie透露很喜歡食港式點心，也希望能抽空去主題樂園遊玩，此程來港見到不少粉絲接機，期待不久將來多來港見大家，還預告下月推出的新專輯花了很多努力去籌備。

（即時娛樂）