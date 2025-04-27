金像獎｜《爸爸》蘇文濤膺最佳新演員 獲梁朝偉頒獎 (20:11)

「第43屆香港電影金像獎」今晚（27日）於香港文化中心舉行，由梁朝偉率先頒發「最佳新演員」及「新晉導演」，得獎人分別是《爸爸》的蘇文濤及《香港四徑大步走》的Robin Lee。

蘇文濤從梁朝偉手中接過獎座後說︰「好突然﹗多謝梁朝偉先生頒獎畀我，多謝香港電影金像獎，多謝我爹哋媽咪，我愛你哋，雖然我成日駁你哋嘴，但係我愛你哋﹗多謝翁子光導演、區焯文導演，多謝你哋夠膽用一個完全冇做過戲嘅素人，多謝監製，啱啱喺片場嘅時候，我完全唔知自己要做啲乜，我好似瞇埋眼喺個角落頭，係你哋行嚟撩我傾偈，令我更加融入喺片場。多謝我戲入邊嘅爹哋媽咪同阿妹，多謝你哋成家。」蘇文濤最後多謝提名他的人、其演技導師及每位入場支持《爸爸》的觀眾。

他在後台受訪時談及獲梁朝偉頒獎時說︰「事前完全唔知道係梁朝偉先生，一完咗首歌見梁朝偉行咗出嚟，我成個人嚇親，到佢嗌我個名，成件事太快，但好開心，好感激所有嘢。」

梁朝偉頒獎前表示︰「新演員同新導演就好似我以前咁有時間性，喺啱嘅時間遇到一個好嘅劇本，仲有要好有眼光嘅人。今晚無論得獎與否，我都要恭喜所有入圍嘅新演員、新導演，因為你哋已經踏上新旅程，而我亦都好榮幸可以見證你哋新開始。」

（即時娛樂）