金像獎｜林青霞頒終身成就獎予徐克施南生︰他們是我生命中的貴人 (21:56)

徐克、施南生在今晚（27日）的「第43屆香港電影金像獎」上一同獲頒「終身成就獎」。徐克先發表感言，他說︰「我哋好多謝大會今晚頒咁重要嘅獎畀我哋兩個。我趁呢個機會先多謝一個人，吳思遠先生，係佢帶我入行，開咗呢道門，我先有機會入電影圈，先有機會企喺度同大家講嘢，所以今晚呢個獎我想同佢分享，希望佢見到呢個獎會好開心同好高興，多謝﹗」徐克表示電影業在這個年頭面對崎嶇前路，有起有落，有好有壞。他說︰「我哋電影人一定要本着初心同激情，大家喺埋一齊互相互助，大家互相支持，用我哋嘅專業精神、態度同能力分工合作，咁樣我哋就可以面對好多困難，同克服好多挑戰，我哋一齊就可以喺咁複雜嘅市場入面闖出一片新嘅局面出嚟。有咁嘅信念，相信我哋一定會做到。跟住，我要多謝我身邊嘅施南生，佢都係今晚嘅領獎人，但係咁多年係佢撐住電影工作室，喺大風大雨下等我呢個傻佬喺入面可以胡思亂想，所以今晚呢兩個獎都應該屬於佢。」

施南生接着說︰「今晚好多謝大家，我同導演都好衷心多謝咁多年來忍受到我哋、同我哋合作咗咁多電影嘅台前幕後，非常多謝佢哋﹗你依家去戲院睇完戲準備走，銀幕上面仲有好多名出嚟，我相信好多人一個都唔識，不過呢啲真係我哋電影嘅手足，因為佢哋嘅支持同努力，令到我哋可以完成一部電影，所以真係要多謝晒佢哋。導演同我喺香港電影做咗40幾年，有順境逆境，不過好彩每一次風雨之後我哋會變更強，所以我祝願今日所有我哋香港電影界同業繼續努力，令香港電影發光發熱，香港電影加油﹗」

大會緊接宣布徐克、施南生的好友林青霞出場，將終身成就獎頒發給2人。久未公開露面的林青霞容光煥發，她說︰「今晚真係非常非常之開心，我兩位好朋友同時得到終身成就獎，而我好榮幸呢個獎係由我頒畀佢哋。」林青霞接着分享與徐克、施南生相知相交的故事，她回憶1980年在美國拍戲時收到徐克、施南生找她拍攝電影《蜀山》的邀請，她當時從未聽過徐克的名字。3人後來在香港見面，林青霞說首次見面就對徐克、施南生留下深刻印象，幾日內就簽了合約。她表示3人從此結下不解之緣，徐克成為她合作最多的導演，令她在電影事業上迎來第二春，贏得「東方不敗」的美譽。林青霞說因為徐克，她在香港拍了10年電影，親眼見證到香港電影的黃金歲月，及徐克、施南生創造的電影神話。

林青霞回憶當年初初來港，人生路不熟，就請施南生幫忙傾電影合約。她後來寫了封信給施南生，信內有一張支票，施南生把信收下，卻把支票退回，稱幫助朋友不求回報。林青霞表示︰「她這句話40多年來一直在我心內，她說她一直保留這封信至現在。徐克、施南生經常在我的人生關鍵時刻出現，我的人生因他們而改變，他們是我生命中的貴人。感謝香港電影金像獎讓我將這個獎頒給他們。他們得到的是終身成就獎，我認為我有這兩位傑出的好朋友，亦都是我的終身成就獎﹗」

（即時娛樂）