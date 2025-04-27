金像獎｜朱栢康憑《破‧地獄》大熱膺最佳男配角 激動致謝 (21:53)

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮今晚（27日）假文化中心舉行。朱栢康憑電影《破‧地獄》首次奪最佳男配角，亦是《破‧地獄》今晚首個獎項。朱栢康首次入圍最佳男配角便成功奪獎，他先攬實導演陳茂賢﹑然後再攬住岑珈其，朱栢康上台先拿出貓紙，然後激動讀出感言，台下的衛詩雅也表現感動。

他激動地說：「將一切榮耀歸於上帝，感謝上帝為我呢個唔完全嘅朱栢康開路，呢個獎我佔嘅成分好少，呢個獎並非一個人功勞，佢係喺上帝安排下，由好多遇見及相聚成就出嚟，我喺度我好感激遇見我屋企人，我媽咪，我哥哥﹑我屋企娃娃，仲有我天上嘅老竇。」此時台下朱栢謙低頭瞇眼默默支持，他續說：「我感激遇見英皇電影，多謝楊生畀機會我，感激陳茂賢你對我迷戀，然後感謝《破‧地獄》團隊。」最後送上一句祝福：「事情未必一帆風順，主的恩典夠用，香港電影加油﹗」

朱栢康受訪時表示，他覺得角色對他最大意義的是，有好多人都可能經歷中或經歷過誤解，而他的角色正是表述這些誤解背後，可能有千絲萬縷原因形成，盼觀眾有反思，再行前一步去了解所誤解的人。

朱栢康表示得獎算是圓夢，亦是他現階段一張成績表，以肯定他的堅持，今後會繼續努力。他有很多人想多謝，奈何時間有限未能全部道謝，私下會跟他們說多謝。他說到與導演陳茂賢是交心朋友：「大家都是4字頭，人生上遇到的遭遇都差不多，好多時候會摸住酒杯底傾偈，談論對世界的看法，我預了今晚會飲醉，因為實在太開心。」

（即時娛樂）