金像獎｜劉嘉玲妙論5位準影帝外表 談郭富城與梁朝偉之別 (23:36)

劉嘉玲在今晚（27日）舉行的「第43屆香港電影金像獎」頒發「最佳男主角」予劉青雲，她頒獎前在台上妙論林峯、劉青雲、游學修、許冠文（Michael）及郭富城5位候選人的外表，令全場捧腹大笑。嘉玲先說許冠文︰「我細細個就睇你做戲，由電視台嘅《雙星報喜》到《大軍閥》我都睇過。嗰陣時，你已經打扮得好成熟，我真係好佩服你嘅遠見，好策略性，將以前嘅年紀同依家嘅年紀拉近咗距離，所以咁多年我都冇見你變樣，加上你底子好，又冇眼紋、頸紋，真係羨慕死人﹗」

嘉玲談到識於微時的藝訓班同學劉青雲時說︰「青雲哥，你同Michael有異曲同工之妙﹗我哋係1982年、1983年第12期訓練班嘅同學，嗰陣時我已經覺得你大過我好多，但咁多年又唔見你老。唔知係咪皮膚黑襟老啲？古仔（古天樂），係唔係㗎？唔怪之得你成日曬燈，同埋你嘅辨識度好高，就算你飛到去外太空都有人睇到你，你老婆都會拉你返轉頭。」

嘉玲接着對郭富城說︰「城城，又係你，又係我喎﹗上一次我頒獎你領獎，今次希望帶畀你好運。你知唔知你身上有個缺點？就係你冇缺點，所以你係完美嘅。我話畀你聽，你身上有缺點，就係太靚仔，太靚仔有時好阻礙演技。」台下有人大叫梁朝偉也很靚仔，嘉玲聞言說︰「係呀，你講㗎﹗梁朝偉真係好靚仔，但係梁朝偉呢，好彩佢唔知自己好靚仔，佢亦都唔介意自己係唔係好靚仔。你睇吓，佢兩鬢斑白，叫佢染頭髮都唔染，但係城城知道自己係靚仔，城城都好介意自己係唔係好靚仔。不過，我今次一定要讚吓你。聽講你今次個哨牙仔係你諗出嚟，呢個真係好犀利，令到個角色形象好突出，令觀眾印象好深刻，所以做演員要學城城咁樣勇於突破自己。」

談到游學修時，嘉玲笑言︰「游學修，我前幾年見你都係青靚白淨，你呢幾年遇到咗啲乜嘢事？搞到依家咁殘。你個台唔玩啦？唔緊要，最緊要諗清楚方向，繼續向前行，但係唔好試，要認真做。」嘉玲最後談林峯，他對林峯說︰「佢哋話你人chok、歌精、舞勁，佢哋話㗎。計我話呢，做番自己，繼續chok落去。不過，喺AI發展咁神速嘅年代，我哋唔使驚靚唔靚仔， 1秒鐘即刻可以變番靚仔。」現場熒幕播出林峯、劉青雲、游學修、許冠文及郭富城被修圖後的照片，嘉玲說︰「你哋認唔認到呀？青雲，你認唔認到你隻狗，你隻狗都變靚仔咗﹗我睇青雲你好似認唔到自己個樣喎。但係要成為一個偉大嘅演員，最緊要係演技好。」

（即時娛樂）