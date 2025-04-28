金像獎｜古天樂擬拍「魚蛋妹」成長故事 《尋秦記》非都市傳說 (11:34)

鄭保瑞指這部戲有好成績，有信心下一部成績更加好，所有開拍續集事宜都在進行中，但創作上要好小心。（鍾偉茵攝）

伍允龍未能憑「王九」奪得「最佳男配角」，問可感到失望？他說：「套戲成績咁好，有份提名已很開心。」（鍾偉茵攝）

古天樂見到「魚蛋妹」，即問對方想不想拍《九龍城寨之魚蛋妹成長》，問他是否真的開拍？他即道：「《龍頭》、《終章》都可以拍，做咩唔可以講成長？」（鍾偉茵攝）

電影《九龍城寨之圍城》在昨晚（27日）舉行的香港電影金像獎，共奪9個獎項成為頒獎禮大贏家，分別奪得「最佳電影」、「最佳導演」及包攬7個技術獎項，頒獎禮後團隊拉隊到中環，出席電影公司舉行的慶功派對，古天樂、林峯、伍允龍、「魚蛋妹」王尹菁及導演鄭保瑞均表示十分開心，另外，電影剛好上映1周年，載譽歸來，5月1日「城門再開」，於香港戲院再度上映。

鄭保瑞表示《九龍城寨之圍城》成為大贏家有很大感慨，他緊張幕後團隊能否得獎，沒有想過可以得到9個獎項，他說：「我哋用咗很大努力，至少呢部戲行出海外，我哋唔覺得失禮，我好希望所有台前幕後工作人員，都得到佢哋希望得到嘅獎項。」古天樂即說：「我唔理！我好開心，真係攞到好多獎，呢部戲能行出海外及得到肯定，證明我哋嘅努力冇白費。」

鄭保瑞指這部戲有好成績，有信心下一部成績更加好，所有開拍續集事宜都在進行中，但創作上要好小心，古天樂認為：「反而想講我哋應該再做好啲，以前我哋做一套戲好艱難，搭景同做特技要花好多錢，真心如果我哋能夠做到個感覺，畀大家睇到原來過去係一個回憶，點解我哋唔可以將成本減低，去做一啲更加好睇嘅戲，係咪一定要搭咁大個景呢？如果問我，我會話打要打得最足，但畫面上要花費嘅，係咪可以慳啲呢？」

古天樂見到「魚蛋妹」，即問對方想不想拍《九龍城寨之魚蛋妹成長》，問他是否真的開拍？他即道：「《龍頭》、《終章》都可以拍，做咩唔可以講成長？」蔡思韵於頒獎禮上笑指《尋秦記》比《風林火山》更似都市傳說，古天樂則說：「其實呢部戲今年會出，唔係都市傳說。」有份參演的林峯亦稱：「到時多多支持！」

林峯被劉嘉玲指「人Chok歌精舞勁」，他笑道：「多謝嘉玲姐畀咗個稱號我，作為演員可以有角色令觀眾記得，要多謝導演鄭保瑞同老闆古天樂。」伍允龍未能憑「王九」一角奪得「最佳男配角」，問可感到失望？他說：「套戲成績咁好，有份提名已很開心。」

（即時娛樂）