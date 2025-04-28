謝霆鋒演唱會尾場 驚喜唱《壞習慣》 拉姑偕2個孫睇騷成焦點 (11:56)

昨晚完騷後，散場後的觀眾意猶未盡，在港鐵及巴士高唱霆鋒歌曲，相當興奮。（小紅書影片截圖）

謝霆鋒的結他有型有款。（大會提供）

一連4場「謝霆鋒進化演唱會」昨晚（27日）在啟德主場館圓滿落幕，尾場演出不僅為歌迷帶來視聽震撼，充滿驚喜與感動，謝霆鋒在最後一曲《活著VIVA》前感性說：「好多謝由世界各地嚟同我完成呢個夢想嘅你哋，其實如果仲有期，我會繼續開嘅！」全場觀眾高呼「安歌！再開！再開！」霆鋒鬼馬笑道：「但係冇，哈哈。」為未來加場、演唱會Part 2留下期待。

霆鋒媽咪狄波拉連續4晚捧場，昨晚她偕兩個乖孫Lucas及Quintus睇騷，今次他們不再坐觀眾席，而是跟嫲嫲拉姑坐包廂席。3人被傳媒包圍拍照時，拉姑和Lucas高舉勝利V手勢，Quintus就豎起兩隻拇指。問到Lucas和Quintus覺得爸爸個唱如何？2人只保持微笑，未有回答，拉姑雙手合十代答：「來到就是支持，多謝、多謝。」而Quintus則害羞得擰歪面。另外，有網民在社交平台發片，霆鋒昨午帶兩個囝囝食飯，然後再帶他們返現場看他綵排。

古巨基、陳慧嫻、蔡一智、周汶錡、高海寧、曾比特等昨晚到場支持。為答謝歌迷，霆鋒尾場驚喜加唱《壞習慣》，前奏一響即引起全場大合唱。他笑稱：「話晒我都係Rock友，點知最大聲嘅係呢首！」

歌迷由開騷期待到尾場，想看他過去演唱會經典動作「掟爛結他」，25年後「進化版」霆鋒，選擇以每晚唱到最high時「飛拋Mic Stand」，經過觀眾握手時「掟護腕」，讓幸運歌迷搶到以作紀念，「進化」的他珍惜每一把舞台上用的結他，不再為有型而打爛。

作為首位進駐啟德主場館的華人歌手，謝霆鋒4場演唱會贏得掌聲，為香港歌手寫下新一頁，全亞洲傳媒亦爭相報道，社交平台「謝霆鋒演唱會」關鍵字搜索量狂升，4日演唱會，創下逾3.5億閱讀流量。

業界估計，演唱會吸引海內外歌迷湧港，帶動旅遊、餐飲及周邊消費，為香港經濟注入強勁活力。此外，昨晚完騷後，散場後的觀眾意猶未盡，分別在港鐵及巴士高唱謝霆鋒歌曲包括《玉蝴蝶》，相當興奮。

（即時娛樂）