米雪自揭獨門「背劇本大法」 與羅文阿姐合作後學識貪靚 (13:53)

由阮兆祥、梅小惠、江欣燕合作拍攝的《友乜唔講得》，昨晚（27日）一集嘉賓是「青春嘅秘密」米雪！出名人靚戲好的米雪，雖然演齡超過60年，但多年來依然認真對待每個工作，昨晚她在節目中的分享，盡顯專業精神及態度，令人佩服。

劇集作品多不勝數的米雪，被問到如何應付出名難記的古裝對白時，她坦言：「最簡單兩個字，死背！」之後即分享獨門「背劇本大法」，不但每場戲對白背足至少70次、更會分成幾個不同層次背誦，米雪說：「我背好多次，例如7點幾食完晚飯背，我背到12點鐘，通常背到兩場戲啫。咁點背呢？我每一場戲起碼背70次。

首先你要先入腦，單係背熟一段對白大概10次，跟住就自己喺房度排戲，連埋眼神一齊背10次，跟住再連語氣又背10次，跟住拼埋一齊（眼神加語氣加對白）背10次，睇吓得唔得。跟住呢度改下嗰度改下，然後再重背至少10次，之後再同其他人一齊排。好似我演慈禧咁，未必需要惡嘅，就要花時間去調整惡啲程度，究竟邊度要惡啲、邊度要溫柔啲、點樣會最好，執下執下自然會夠70次。」

除了劇集演出，米雪在舞台劇界的演出亦創下兩樣紀錄，分別是與羅文及汪明荃（阿姐）演出香港第一個舞台劇《白蛇傳》，以及在1年內演出100場舞台劇，其中70場是《我和春天有個約會》。

談到當年演出《白蛇傳》，米雪笑言從羅文及阿姐身上，學會了「貪靚」及「認真」：「要多謝羅文同阿姐好惜我，你知羅文乜都要靚，衫又要靚、布景又要靚，作曲填詞都要靚，佢又係好勤力練嘅；阿姐你知又係認真到不得了，我跟住佢兩個，我冇理由唔認真，同埋都學晒佢哋啲貪靚同認真。」

米雪續指當年為練習搖旗動作，每天至少苦練數十次，因而練出「老鼠仔」：「嗰時我仲負責揈大旗，支旗高過我嘅，但揈嗰陣唔可以掂到個地。支旗唔重，但佢有幅好大嘅布，好輕，但阻力好大，要用好大嘅力推佢先揈到。我就由每日30下、加到50下係咁唔停咁揈，我老鼠仔就係咁揈番嚟，到𠵱家都記得。」

（即時娛樂）