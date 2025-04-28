少時太妍澳門開騷狀態弗爆 花心思冧歌迷 紙碎噴滿香水 (14:19)

太妍知道粉絲關心她的健康，她說：「我食得好、睡得好、很健康。」（網上圖片）

韓國女團少女時代成員太妍正進行《The Tense》世界巡迴演唱會，前晚（26日）及昨晚（27日）澳門站演唱會順利舉行，太妍昨晚尾場透露，在澳門又食又玩相當滿足，看來她未有受日本場次被取消所影響。

太妍《The Tense》澳門站演唱會尾場全場爆滿，逾萬名粉絲捧場。太妍下午5時開騷，穿上金色華麗晚裝，走上紅色樓梯登場，場面壯觀。她用國語「大家好」跟粉絲打招呼，並透露開騷前一晚睡得很好，狀態甚佳。

台下有粉絲大讚她「靚女」，她微笑回應，並稱開場時飄落的紙碎噴上香水，是她特別為粉絲準備，她說：「希望大家帶返屋企，可以長久地記得這個香味，從而記得這個演唱會。」

太妍全晚演唱逾兩小時，獻唱20多首歌曲，包括人氣作品《Letter to Myself》、《To. X》、《Four Seasons》等。太妍表示以往出埠開騷，為了集中精神準備演出，甚少外出遊玩，但今次在澳門，她罕有外出逛逛，大讚澳門風景有魅力，食物也很好吃，她知道粉絲關心她的健康，她說：「我食得好、睡得好、很健康。」她稱日常生活總會有些壓力，不過開演唱會及跟粉絲見面，讓她快速「充電」。

演唱會尾聲，太妍稱2場澳門個唱，為她帶來美好及幸福的回憶，她說：「不會忘記澳門的演出及大家的愛，會更努力準備下次的演出及新歌。」粉絲高呼「不要走」，太妍聞言即用國語說：「我會再來的。」而太妍將於6月7日來港，假亞洲國際博覽館Arena開騷。

（即時娛樂）