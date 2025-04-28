金像獎｜獲楊受成力邀簽做英皇歌手 林家謙受寵若驚：佢可能飲醉 (17:11)

楊受成表示如果林家謙肯簽約，無論是負責作曲、唱歌還是拍戲也可以，因為是package包含其中。（劉永銳攝）

入行17年的衛詩雅憑《破•地獄》首度登上影后寶座，戲中「阿哥」朱栢康亦首奪「最佳男配角」。該片連同「最佳編劇」、「最佳原創電影歌曲」、「最佳原創電影音樂」獎項，共奪得5項殊榮。

英皇電影老闆楊受成在頒獎禮後，於餐廳包場搞After Party，跟台前幕後慶祝。除衛詩雅和朱栢康外，有份參演的周家怡、金燕玲、主唱電影歌曲的林家謙和導演陳茂賢也有出席。

心情興奮楊受成表示，想簽林家謙成為英皇歌手，受寵若驚的林家謙笑言，老闆可能飲醉才講這番話。楊受成表示如果對方肯簽約，無論是負責作曲、唱歌還是拍戲也可以，因為是package包含其中。林家謙指如果找他拍戲，可能連累老闆蝕錢，怎知楊受成則說：「我們經常蝕慣，拍10部戲一定蝕6至7部。之前張敬軒主演的賀歲片也是蝕本。」林家謙聞言便說希望老闆止蝕。

楊受成續爆料，當初公司有人反對導演陳茂賢推薦，找林家謙唱電影主題曲：「有人覺得英皇作為全港最大的唱片公司，為什麼找外人去唱？公司旗下有大量歌手，例如謝霆鋒、張敬軒、古巨基、李克勤等，但這是導演提議，因為覺得林家謙適合，我亦尊重導演意見，而他也找對了。」

對於《破•地獄》成績叫好叫座又獲獎，楊受成表示好開心，認為做生意最恨既有獎金（票房）也有獎品（獎項），但坦言比他想像中有少許失望，他說：「有1、2個大獎應該拿到，可是沒辦法，金像獎有好多評委，總有人喜歡，有人會不喜歡。今年我們都會開拍4至5部電影，至於能否找《破•地獄》原班人馬開新戲，就由導演話事。」

（即時娛樂）