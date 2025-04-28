虛擬情人｜朱敏瀚對住王敏奕冧唱情歌 做情人似狗狗聽話 (17:50)

王敏奕、朱敏瀚（朱仔）、黃子恆、鄧伊婷和吳文懿等，今天（28日）現身觀塘商場宣傳劇集《虛擬情人》。在劇中飾演AI的朱仔與一眾藝人玩遊戲比拼，先與黃子恆分別以公主抱方式，抱起鄧伊婷和吳文懿做深蹲，結果朱仔勝出，再玩力的表現和廚藝比併，最後朱敏瀚唱出劇集主題曲《熟悉的你》，情深款款望向在台下欣賞的王敏奕。

問朱仔是否當對方是緋聞女友陳曉華？他否認：「這首歌是屬於劇中我和敏奕的愛情故事。（有否對陳曉華唱情歌？）每次唱歌都是公開向大家唱，未試過對住一個人唱，我私底下唱歌，都是在洗澡時。」

今次不是朱仔首次公開獻唱，之前他曾出埠登台，上星期才與其他藝員在馬來西亞開了迷你演唱會，說：「今次唱女仔歌，事前我都自掏腰包搵人改成男仔版，希望將來有機會唱自己劇集主題曲。」王敏奕說老公曾國祥沒為她唱情歌及沒寫情信。

朱仔笑指在劇中對王敏奕如狗狗般聽話，凡事以對方為先，他說：「現實會理性一點，不會像角色對程晴（王敏奕飾）至死不渝，會各方面平衡。」王敏奕演霸氣女總，與現實的她相反，說：「我一點也不霸氣。」

鄧伊婷穿連身短裙被朱仔抱起，不擔心泄春光，因做足安全措施，穿了打底褲。單身的她喜歡戴眼鏡文青男生，她說：「溫柔、體貼、專一，又要有點肌肉，吳尊完全符合我的條件，出過書，又有運動，又愛惜太太。（吳尊已婚？）我會等他。」

（即時娛樂）