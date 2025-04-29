吳日言大病初癒 學懂珍惜眼前人 談與老公相處：畀佢出去玩 (12:10)

去年與丈夫Barry及3子女移居英國的吳日言（Yan），早前與兩名兒子一同病倒，Yan更發高燒至40℃，血含氧量降到83而要入院，最後留醫3晚才可回家。

昨天（28日）Yan在社交平台貼出全家福，大病一場後的她學懂珍惜眼前人，她和老公由拍拖至今已有25年，近日Yan看到有關娛樂婚姻報道，多數都是悲劇，她憶述朋友曾對她說：「兩公婆去外地生活，拗撬爆燈㗎，因為朝夕相對，你真係會見到對方嘅隱藏功能。」

Yan自揭和老公初到英國時，試過在市中心街頭鬧大交，兩公婆在大街對峙10幾分鐘：「其實夫妻鬧交好正常，尤其係生咗細路之後，老公大多數都會呻以下幾樣：生仔之後，你完全變咗人！整日鬧我砌模型、儲波鞋、打波！而家對我冇以前咁溫柔喇！」

Yan表示身為老婆也想像以前一樣：「想食就食、想買就買。做返當年屋企個小公主。只可惜當年嗰件小背心，我哋都已經着唔返啦！朋友群都進化成自己仔女同學嘅成長。每日掛喺嘴邊嘅係：快啲食！快啲做！快啲瞓！」

Yan分享和老公相處之道：「就係......俾佢出去玩！不過......我一定會黑面。最重要係，佢要識得返嚟氹返我。兩個人床頭打交，床尾又生多一件，鬧下鬧下咁就幾十年，祝各位家庭相親相愛。」

（即時娛樂）