朱茵孖羅家英舞台劇重逢掀回憶殺 自摑忍淚感動觀眾 老公Paul捧場 (13:33)

朱茵與羅家英、李子雄一同參演內地舞台劇《驢得水》，日前（25日）於深圳一連三晚公演，稍後更會在內地不同地方巡演，擔任女主角「張一曼」的朱茵，演繹一位從原本浪漫主義到後期變成悲劇人物的女生，難度甚高。

朱茵坦言在入組前，花了4個月分析角色，所以到排戲的時候，已經對角色非常了解，加上《驢得水》劇本以廣東話演繹，感覺非常親切，令她一演難忘！

今次是朱茵與羅家英自電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中，分別飾演「紫霞仙子」與「唐三藏」後，相隔30年、首次在話劇舞台重逢，令觀眾掀起「回憶殺」。朱茵表示能與家英哥再次合作感與奮：「大家多年沒有合作，今次難得同台，有種莫名親切感！家英哥非常厲害，一踏上台板便狀態大勇，非常專業；另外（李）子雄哥都很厲害，演繹反派特派員，相當淋漓盡致！」

提到舞台劇中最具挑戰的章節，朱茵坦言是劇中一場需要自摑及處理心痛極致情緒的戲份：「為力求完美，每場演出後都會同導演開會，好似自摑這場重要戲，大家商量後為了讓對手更有壓迫感，由試演時自摑7至8下，到正式公演改成十幾下瘋狂自摑，難度更高，練習了很久，要摑的聲音夠響，同時不可以打到耳朵，加上角色上張一曼要面對連番被背叛，起初我準備角色時，試過用喊去表達，但後來發覺忍著不喊又熱淚盈眶的演繹，更能展現角色倔強，令人心痛一面，讓觀眾更加動容。」

朱茵透露另一個挑戰，是穿旗袍和皮鞋演出，整齣舞台劇歷時3小時，要穿皮鞋在台上跑來跑去，又因為旗袍戲服，讓她要好好控制身型，朱茵不諱言戲外需要鞭策自己大感壓力：「因為由第一幕到最後一幕，都要保持激昂狀態，每每完成後都筋疲力盡，見到自己樣子似足熊貓。」她笑言在首次試演後，下班回家即倒頭大睡：「很久沒試過連續睡足8小時，可想而知消耗體能非常大，不過可以與各演員在舞台上合作，我十分享受。」

問到老公黃貫中與女兒黃鶯可會現身捧場？朱茵表示女兒非常熱愛舞台劇，可惜就讀中學的她，時間安排上有點困難；至於阿Paul和同公司的黃智雯都有捧場，朱茵謂：「我之前都刻意不讓老公看劇照，想等他入場看的時候，讓他能在無預設情况下感受角色，果然他看完之後，都說被張一曼感動！」

（即時娛樂）