Amy Lo推出首支個人單曲 MV以不同造型 比喻愛情三部曲 (14:16)

Red Flag，近年成為年輕人間的潮語，代表一段感情關係出現警號，同時亦成為Amy Lo（盧慧敏）首支個人單曲的歌名。

Model出身的Amy Lo原來好唱得，過去曾多次與歌手同場合唱，歌藝獲好評，今年Amy Lo正式出道，推出首支個人作品《Red Flag》，Amy Lo坦言對此曲一聽鍾情。

她說：「我首新歌《Red Flag》，作曲有謝芊彤，作詞係陳詠謙，監製T-Ma，第一次聽到芊彤嘅Demo，覺得呢首歌好有趣，個旋律好有我想表達嘅性格喺入面，可能我平日好少表達自己，又唔多玩社交網站，比較少人見到我真正嘅面向，其實盧慧敏都幾瀟灑，希望可以透過每一首歌、每一首作品，慢慢畀大家睇到我性格，所以揀咗呢首比較瀟灑嘅歌曲。」

在模特兒範疇，Amy Lo形象百變，在《Red Flag》MV中，同樣以不同造型，表達出愛情三部曲，她說：「用3個唔同嘅造型，去表達3個唔同嘅感情狀態，第一個我同導演叫佢做『Delulu』，因為有好多Delusion（幻想）、沉咗船、好開心；第二個係發現有問題，第三個階段決定離開，所以有3個look。」

拍攝MV當日，Amy Lo與拍攝團隊早上7點已抵南生圍拍攝，穿上大露背吊帶裙的她，帶笑遊走叢林間，代表正投入一段快樂的戀愛關係；之後回到自己的家，穿上貼身白色襯衫加紅色短褲，盡騷長腿的Amy Lo，心情變得忐忑不安，開始發現感情出了狀况，卻沒勇氣承認、面對。

導演和Amy Lo合作構思用檸檬來表達愛情，檸檬的酸味，彷彿代表一段叫人心酸的關係，MV其中一幕，當她打開家中廚櫃時，檸檬排山倒海地卸下，代表關係破裂心酸情感；最後Amy Lo換上大V領黑色迷你裙，化上冷艷的妝容，代表MV女主角決定做回自己，走出這段關係，導演加插一幕漫天羽毛的場景，代表女主角堅定離開的決心，雖然拍攝期間，因為羽毛不時落在Amy Lo的頭上、或擋著她的臉，要不斷NG，但為了有更好的效果， Amy Lo重新整理妝容重拍，務求拍出最佳效果。

她說：「點解呢首歌叫《Red Flag》呢？歌詞中都有提到，代表一段關係出現咗『警號』，其中一句歌詞提到對方已經消失咗6日，如果大家聽呢首歌嘅時候，好不幸地正正身處喺呢種關係，大家不妨聽呢首歌清醒，即使對方已經離開，唔再理你，你都可以保持清醒，好瀟灑咁離開呢段關係，尋找你自己嘅幸福同快樂。」

問到Amy Lo的愛情觀，與MV中的女主角有沒有相似的地方？她說：「我嘅愛情觀同《Red Flag》歌詞都有相類似，但係我會比MV女主角，更加快走出呢段唔健康嘅關係，雖然我唔知到真正面對時，會唔會咁瀟灑，但我覺得任何人都必須先去愛自己，因為當你都唔識得去愛自己嘅時候，又點會有人去愛你呢？」

正式加入樂壇，但Amy Lo對「歌手」這個身分仍帶點猶豫，她希望日後可以繼續以不同身分，讓大眾認識自己：「我暫時唔知我係咪想用『歌手』嚟定義自己，因為人可以有好多嘅身分，希望日後除咗歌手，演員、同各大品牌合作，仲係未來我好想做嘅事情，但我都幾期待唱多啲Live，因為有Live Band嘅感覺係好正！」

（即時娛樂）