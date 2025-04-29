張馳豪詹天文勁歌熱舞焫㷫全場 Michael C將方大同紋上手臂 (14:26)

新城廣播劇《現在就愛》上周五晚（25日）搬上舞台，在主題公園舉行《新城唱好海洋公園 現在就愛音樂會》，演出歌手包括張馳豪（Aska）、力臻、詹天文（Windy）、Beanies及Michael C，TVB高層張仲恒與林智樂及龔嘉欣、何晉樂及郭珮文等拉隊捧場，馬天佑甫下機趕到現場探Aska班，並送上鮮花給Aska和Jaime＠Beanies班。

5人在台上逐一揭曉，他們早前寫下的時間錦囊，Aska盼增磅至77公斤，然後大曬肌肉，即被台下粉絲起哄叫除衫；Michael C希望更加珍惜身邊人，並露出手上紋身，自爆將已故歌手方大同紋在手臂，繼續陪他走音樂路，他稱：「我好鍾意方大同，佢嘅音樂好好聽，因為佢所以開始我音樂之路。」

Beanies以校園Look亮相，並各自Solo演出，惟成員黃健怡（Winky）因失聲未能獻唱新歌《小人國》，只與隊友們合唱《最佳女團友》及《公主抱》，隊友異口同聲表示不擔心被Winky傳染，她們笑言：「佢啲菌都係有愛嘅，因為『現在就愛』嘛！」眾人施展渾身解數，在音樂會上又唱又跳。Jaime與Aska合唱《勾手指尾》後還即場勾手指尾，即引起Beanies其餘4位成員妒忌，受訪時笑言：「我哋有8隻手，可以勾8隻手指尾，多過佢哋兩個。」

事後，Michael C提到偶像方大同的去世，讓他傷心不已，他透露：「我記得當日我開緊車，喺社交媒體上睇到佢嘅消息，我一邊開車一邊默默流眼淚。」他又指早年曾跟方大同約定過，希望有朝一日可以和對方合作，他說：「佢好nice，話佢會等我，但呢個合作永遠都實現唔到，真係好難過，𠵱家好唔開心，後尾選擇紋身方式，將佢擺喺我心入面。（哪方面影響你最深？）係佢嘅善良，佢唔只愛音樂，亦好愛佢身邊每個人。」

（即時娛樂）