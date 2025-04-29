李琳琳失落金像獎女配角冇唔開心 姜大衛指今屆賽果正常 (16:42)

姜大衛和太太李琳琳、兒子姜卓文，今天（29日）一同出席「軟心膳」發布會暨萬歲飲茶10周年活動。李琳琳未能憑《從今以後》膺金像獎最佳女配角，敗給《爸爸》的谷祖琳，但李琳琳沒有不開心，又指從影62年，復出拍第一部電影即獲提名，得到大家肯定已很開心，對自己亦有交代，相信每個參賽者跟她一樣抱平常心。

姜大衛沒有替太太失落最佳女配角感不值，覺得今屆賽果好正常，他說：「不需要𧨾她，頒獎典禮當晚她沒不開心，因她明白競爭總會有輸贏。」姜卓文指媽媽賽前沒有壓力，他為母親有份入圍感驕傲，大讚媽媽演得很好，令他好感動。

問李琳琳未來會否多拍電影？她笑說：「久沒拍戲，人變懶了，不知會否遇到有富挑戰性角色。之前有人找過，但現在香港電影寒冬期，開戲較艱難，希望未來市道會好一點。」姜大衛對電影業抱信心，說：「關關難過關關過，最重要觀眾入場看戲。」

網傳自稱是「金像獎選民」的網民表示，收到一張非空白選票，最佳音響效果被填上「姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》」，質疑投票的公正。姜大衛不知道此事，反問傳媒是否已證實，他相信金像獎絕對公正，李琳琳說：「要好好調查一下。」

爾冬陞（小寶）昨天（28日）在微博貼出和2個哥哥秦沛及姜大衛合照，3兄弟難得同框，小寶寫道：「我只能在當導演和辦金像獎時，才敢指揮他們。」

（即時娛樂）