香港舞台劇獎｜蘇玉華封劇后 獲認同感安慰 老公潘燦良見證得獎添完美 (16:53)

《第33屆香港舞台劇獎頒獎禮》昨晚（28日）於灣仔一家餐廳舉行。蘇玉華憑舞台劇《完美證供》奪得「 最佳女主角（悲劇／正劇）」，她表示有老公潘燦良在場見證得獎，感覺更完美，她說：「我因拍電影《正義迴廊》演律師，對這職業感到興趣，所以看到《完美證供》劇本講律師，就自薦演出，不過這是一人騷，很多法律名詞不能講錯，所以難度更加高，而演出得到很多專業律師認同，我覺得很安慰。」

兼任該劇導演的潘燦良讚太太為劇付出很大努力，值得鼓勵，又笑說：「不是我捧紅太太，其實是太太捧紅我，她看完劇本說一定要主演，製造了機會給我做導演的，大家做到想做的事，很開心。」

蘇玉華指與老公一起共事，能產生更多創意，過程中亦有磨擦，幸好沒有影響婚姻關係，彼此感情再昇華，潘燦良續說：「我做導演幾嚴格，演員的說話語氣和台詞也執得好正，確實為太太帶來壓力，但大家明白是為套劇好。」

提到好友朱栢康憑《破‧地獄》奪金像奬「最佳男配角」，蘇玉華替他開心，讚他做得好好，值得攞獎，問到是否有機會合作？潘燦良稱：「要看緣分，不會因他得獎才找他合作。」

區嘉雯憑《金池塘》角逐「 最佳女主角（喜劇／鬧劇）」，但最終不敵邵美君。她在公布賽果前受訪，對於失落金像影后，她坦言難免有失望：「但我活了多年，明白獎項並不在自己控制範圍內，不會為此而不開心，自己養生、美容態度，就是要懂得放下，保持樂觀心情，我都替衛詩雅得獎開心，所有入圍者也是優秀。」

同是教徒的朱栢康奪得「最佳男配角」，區嘉雯也替他高興，期待跟他合作：「他是鬼才，相信合作會被他欺負，但我是老師，頂得住。」她自言雖已退休，但仍有很多能量，希望可繼續在電影和舞台劇有好發展。

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（即時娛樂）