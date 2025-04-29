香港舞台劇獎｜葛民輝因撞期「卸任」校長角色 預告暑假有表演 (17:28)

葛民輝憑《Di-Dar》奪得「最佳男配角（喜劇/正劇）」，他談到相隔10多年再參加舞台劇頒獎禮，並且得獎覺得好開心。（鍾偉茵攝/大會提供）

《第33屆香港舞台劇獎頒獎禮》昨晚（28日）舉行。葛民輝憑《Di-Dar》奪得「最佳男配角（喜劇/正劇）」，他談到相隔10多年再參加舞台劇頒獎禮，並且得獎覺得好開心，但他不會參與這套劇續集演出，他說：「已找來黃秋生做新任校長角色，自己已卸任，因為撞期。（是否「軟硬天師」開騷？）可能有表演在暑假發生，會去一個新場地，我要先處理自己公司的事，才能騰出時間綵排。（準備驚喜？）支票都未收，不知道會有什麼。」

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（即時娛樂）