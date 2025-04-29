李蘊復出頭炮亮相《奇情谷》 聞何超蓮「100%力撐」 哭成淚人 (17:44)

李蘊與金融才俊羅冠章結束7年婚姻，近日復出即擔任《奇情谷》嘉賓，火火感謝她，並說︰「多謝你復出嘅時候，第一炮就上《奇情谷》，好溫柔提醒你，呢個係直播節目，小心啲呀。」Renee提到當初出道，首個訪問便是跟TVB完成，之後參與不少節目拍攝，所以回到錄影廠特別有親切感。

Renee自言一直都很幸運，出道時獲不少前輩提攜，特別鳴謝尹光︰「好多謝佢畀咗好多機會，同我合唱咗一首歌，又帶我去登台、做佢演唱會嘉賓。」

Renee有2位圈中老Best包括鄧紫棋（G.E.M.）及何超蓮，昨晚超蓮phone-in節目力撐好友復出，她透過電話訪問說︰「Renee係我圏中至好嘅真心閨密，人又靚又有義氣，你做主播、出歌都繼續支持你，呢啲說話平時都講好多。」

她補充說︰「有傾開career path點行，但係佢為咗小朋友，想陪住佢哋大，真係無乜自己嘅生活，𠵱家出返嚟做嘢係100%支持。」她大爆Renne「缺點」就是怕麻煩人，她面對困難寧可獨自承擔，超蓮抱怨說︰「好多時係件事過咗，佢只輕描淡寫講番出嚟，唔想將唔開心帶畀朋友，我同鄧小姐（G.E.M.）都好心痛佢。好似今趟叫我call-in，佢勁唔好意思，係咁話『麻煩到你』其實有咩所謂呢？佢好多呢啲位......」。

Renee聞言後已哭成淚人 ，她哽咽說︰「大家背景已經唔一樣，人哋嘅說話已經唔好聽，但我哋友誼自己知就得。」

Renee作為話題人物，吸引不少網民留言，有支持聲音留言︰「佢而家個樣都仲靚過而家啲明星」、「好靚呀！加油」、「要堅強」、「好掛住你喺Cream嘅歌」、「你好叻，好有勇氣同大家分享」；不過亦有網民表示持另類意見︰「好扮嘢」、「要為離婚好好檢討下」、「太早結婚喇」、「扮咩公眾人物啊？都無人欣賞你」。

（即時娛樂）