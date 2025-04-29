Tiger姚焯菲演音樂劇有感情戲 打破電視台隔膜首度合作 互贈高帽 (18:32)

Chantel表示稱今次合作演員很多都未見過面，覺得好新鮮，亦有看Tiger的MV，大讚對方跳舞好勁。（林祖傑攝）

Tiger表示有留意Chantel作品，「我有看過她的MV，青春活力。」（林祖傑攝）

姚焯菲（Chantel）、邱傲然（Tiger）、海兒、COLLAR成員陳泳伽（Winka）、連詩雅（Shiga）、黃浩然、P1X3L成員吳啟洋（Phoebus），今天（29日）出席音樂劇《三•八》發布會，劇中4位女主角分別演出18歲、28歲及38歲遇上意外的故事。

演18歲的Chantel與演死神的Tiger有感情戲，2人打破電視台隔膜首度合作，均首次演音樂劇，Chantel說：「小時候曾經有機會演英語音樂劇，但因為病了所以沒有演到，今次演出很有挑戰性，要記好多對白，亦會再唱《戀愛預告》。」Tiger指今次演出有挑戰性，要演戲好難之外，還要唱歌跳舞：「你知小弟唱歌功力十分深厚！」

對於有機會不同電視台藝人合作，Tiger說：「覺得這行好特別的一件事，可以因為不同工作，認識不同朋友及團隊，能夠互相學習，我覺得幾過癮，能夠和她合作是好事，可以百花齊放。」他有留意對方作品，「我有看過她的MV，青春活力。」

Chantel稱今次合作演員很多都未見過面，覺得好新鮮，亦有看Tiger的MV，大讚對方跳舞好勁，Tiger聞言謙稱：「呃吓人咋！」

海兒與Winka於不同場次分擔演出28歲女主角，2人同樣首次演音樂劇，對於老闆楊受成力邀林家謙簽做英皇歌手，問海兒可希望當林家謙師姐？她說：「支持，我很欣賞他，但他入行早過我，是大前輩，是這樣計的嗎？我是否VIVA師妹？」

（即時娛樂）