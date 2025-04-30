楊丞琳捲「紅了不認人」風波 工作室發聲明準備提告 蔡卓妍力撐20年沒變過 (13:36)

Makiyo（川島茉樹代）指楊丞琳「紅了不認人」，未紅前常到其家中耍樂，跟隨她及其母親Ma媽媽吃喝玩樂，但走紅後卻當Ma媽媽透明， 曾在公開場合上直接跳過去跟前輩藝人小亮哥寒暄，結果被Ma媽媽當眾嘲諷。（自由時報圖片）

楊丞琳（Rainie）被昔日圈中好友Makiyo（川島茉樹代）指她「紅了不認人」，雙方為此隔空罵戰，楊丞琳的公司更準備向Makiyo提告。（楊丞琳Ig圖片）

台灣女星楊丞琳（Rainie）被昔日圈中好友Makiyo（川島茉樹代）指她「紅了不認人」，未紅前常到其家中耍樂，跟隨她及其母親Ma媽媽吃喝玩樂，但走紅後卻當Ma媽媽透明， 曾在公開場合上直接跳過去跟前輩藝人小亮哥寒暄，結果被Ma媽媽當眾嘲諷。Rainie對此於社交網發文反擊︰「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」其經理人公司則表示︰「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

Rainie的工作室亦發聲明表示相關言論對個別人士的惡意捏造、歪曲事實、無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，希望網友自重。聲明又指「楊丞琳女士始終以秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉」，希望網友不要輕信不實言論，共同抵制網路暴力。工作室強調將保留依法追究相關責任人的權利，以維護藝人的合法權益。對於被說編造故事，Makiyo說：「這個故事是媽媽親身體驗談，造成故友困擾真的抱歉。希望楊丞琳一切都好，每天都開心快樂，我也很想她。」對於Rainie及其公司的連串反擊，Makiyo淡淡地表示︰「隨便她。」

Rainie捲入風波後，不少圈中好友也發文力挺她的為人。潘瑋柏說︰「20幾年沒感覺你紅（變）過，我們懂你啦。」陳妍希表示︰「寶貝是從我還是完全是新人的時候就很照顧我的一個人，我看到的她從來都沒有變過。」蔡卓妍（Sa）亦說︰「樣貌和人品，20幾年都完全沒有變過嘅好朋友楊丞琳，香港演唱會，Good show﹗」

（即時娛樂）