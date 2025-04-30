姜濤26歲生日 成巨型廣告電車第一人 數千姜糖迫爆銅鑼灣 (16:40)

姜濤今天（30日）26歲生日，繼上周六（26日）的6000人戶外生日會、無人機及海上煙火匯演，其後援會今天再舉行「免費乘車日」，請全港市民免費乘坐電車，數千姜糖（粉絲暱稱）一早在有「姜濤灣」之稱的銅鑼灣聚集，等待偶像電車的到來。

今年是姜濤香港後援會連續第4年與香港電車有限公司合作舉辦免費乘車日活動，後援會今年更將慶祝活動升級，安排4輛不同廣告車身的電車造勢，姜濤成為巨型廣告電車（300號）的第一人。啟動儀式早上在屈地街電車廠舉行，吸引大批粉絲到場，警方派員維持秩序。30名粉絲率先與「姜濤號」電車拍照，然後登上「姜濤號」，與兩輛「姜叮」一同出發至銅鑼灣。3輛電車駛出車廠時，圍觀的姜糖歡呼及大叫「姜濤生日快樂」。電車駛經的地方也有粉絲及途人拍照，車廂內的姜糖們除了合唱生日歌，又不停高呼「姜濤好靚仔」、「姜濤生日快樂」。當姜濤號駛過銅鑼灣時，街上數千姜糖非常雀躍，揮手大叫「姜濤生日快樂」。人群迫爆銅鑼灣，現場有大批警員維持秩序。3輛電車駛離銅鑼灣後，大批歌迷仍留在銅鑼灣拍攝多個商場的戶外姜濤生日廣告；排隊領取明信片、襟章和鎖匙扣等應援物品；附近商場亦有生日應援展。

有份乘坐「姜濤號」的芸芸亦是今天生日，她自覺與姜濤同天生日十分有緣︰「沒試過生日那麼開心﹗自從2019年開始有免費乘車日，不用想去那裏慶祝。我也在銅鑼灣落車拍照。喜歡姜濤什麼？不一定是外表，他處事的方法很好，我很欣賞。他愈來愈成熟，人愈大愈有自己的想法，做自己的事。」對於偶像早前被王晶導演抨擊，矛頭更直指姜糖，芸芸說︰「我們不會生氣，知道姜濤懂得如何處理。他也說評擊對自己有利，令他知道改善的地方。我祝偶像身體健康，事事順利，做自己喜歡的事。」

（即時娛樂）