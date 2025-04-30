愛·回家｜姚焯菲懷舊學生造型搶鏡 劉丹憶1963年制水苦况 (17:29)

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（29日）播出《給我一口水》，講述熊家所住大廈因爆食水喉暫停供水，眾人只好到街喉取水。為了突顯食水得來不易，劇情重現香港1963年4日供水一次、每次供水4小時的情况。「回到1963」的呂慧儀、滕麗名、姚焯菲（Chantel）、古佩玲、莊思明等各出奇謀爭水，呂慧儀的孭仔師奶Look、滕麗名的馬姐Look、姚焯菲的旗袍學生Look均十分搶鏡，加上眾人的「懷舊演技」，為故事增加不少喜感。

Chantel年紀小小，未經歷過制水苦况。她接受TVB.COM訪問時表示父母多年前已教她要珍惜食水，不可隨便浪費。Chantel說︰「無論我沖涼或者洗手都唔會開大個水喉，呢個世界有好多人需要用水。」經歷過1963年旱災的劉丹及羅樂林談到這段往事時異口同聲表示要「珍惜食水」，劉丹透露當時每家每戶都會放置兩個大桶裝水，當時住得較高的街坊取水亦相對困難。他說︰「我當時住嘅樓層唔高，水嘅源頭就猛啲，所以一有水嗰日，一開水喉好快就可以裝滿水。不過，住唐樓嘅街坊，因為大家一齊開水，啲水會唔夠力，令到住樓上嘅水壓升唔到上去， 所以好多時就會大叫『樓下閂水喉』， 因為要閂咗個水喉先可谷到個水壓，如果唔係4日都接唔到水，就好陰功。」

劉丹表示當年到街喉排隊取水場面至今仍歷歷在目：「啲人一知道有水車嚟就會擺晒啲桶喺度，但又要搵人睇住，有時就會搵啲小朋友睇。當大人返到嚟，個小朋友就喺度喊，個桶又唔見咗，因為有啲衰人會蝦啲小朋友，又有人會踢開其他人嘅桶，所以好多時會打交收場，後尾要警方派人睇住先有改善。有時啲男人返晒工，得番婦孺喺屋企，見到佢哋挽住兩桶水又要拖住啲細路，落樓下擔水再上番樓，嗰種痛苦真係好慘。當時用每滴水都諗過度過，有時天氣熱，但邊有咁多水可以沖涼，所以就拎一盤水嚟抹身，嗰盤水抹完都變晒色。洗米亦唔會話洗幾次，嗰時只係洗一次就算，再留番啲水嚟抹嘢。」劉丹因此一直教導子女和孫女要節約用水：「就算依家有東江水，都係得來不易，唔係用之不盡。」

羅樂林最難忘當年排隊取水及節約用水的日子：「每一殼水都會盡量用盡佢，例如諗吓洗完面或沖完涼嘅水可以用嚟淋邊度，會計清計楚，唔可以一用完就倒咗去。就算依家有東江水亦嚟得不易，都要經歷好多嘢先可以送到嚟香港。其實唔單止用水，大家要記得任何嘢都係唔容易，要學識唔好浪費。」

（即時娛樂）