梁超怡澄清未當小三 對蔡卓妍石恆聰傳復合沒甚感受 (19:14)

蔡卓妍（阿Sa）與「百億麻將館太子爺」石恆聰早前傳復合，曾被指捲入他們戀情令兩人分手的梁超怡今天（30日）出席新一屆香港小姐競選發布會時，自言很無辜，強調與石恆聰只是朋友，兩人從沒拍拖。她強調與石恆聰的緋聞是假的，因此對阿Sa與石恆聰的復合傳言沒太大感受。對於被指富貴坐私人飛機出埠旅行，梁超怡否認因失戀而旅行療傷，揚言一向喜歡旅行。她不否認身邊有富貴朋友，剛巧對方飛外地工作，自己就跟埋去玩。她表示一直沒澄清緋聞，是因為覺得外界只信他們相信的事。她表示緋聞影響了事業發展，亦嚇怕追求者。梁超怡稱現在單身，與有「翻版王浩信」之稱的林俊其是好兄弟，沒發展空間。

同場的應屆港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤表示已跟TVB簽了藝員約，會繼續在娛樂圈發展，期待有更多不同工作機會。倪樂琳歡迎有意參選的城大師妹聯絡她，她願意當她們的提名人。梁嘉莹、楊梓瑤分別表示家姐和表妹都是靚女，會嘗試說服她們參選。古佩玲考慮在社交平台分享參選時泳裝吸引更多人選港姐；郭柏妍自覺演技仍有好多改進的地方，開心最近能跟黎耀祥學戲。

馮盈盈與劉穎鏇為2016年同屆港姐，兩人不經不覺已入行9年。明年是選美10周年，她們有意找同屆港姐聚會。劉穎鏇不介意被指在《奪命提示》中拍性感打鬥場面似灑鹽花︰「我是因應劇情需要去做，將來有機會想再挑戰做打女。」馮盈盈透露將伙拍莊子璇、宋宛穎主持全新健康節目。

（即時娛樂）