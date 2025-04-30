古天樂30年前為父戒食牛肉 游學修袁澧林曾面對人生抉擇 (20:16)

卓韻芝執導的電影《送院途中》藉救護員的故事，道出人生不同階段遇到各種現實問題，以及作出兩難抉擇時的無奈。古天樂在戲中飾演救護隊目，也是育有一名女兒的單親爸爸，由於腰患問題及為了女兒的未來，他放棄穩定工作，選擇帶女兒移民遠走他鄉。現實中將家人放在第一位的古天樂說︰「我雖然沒小朋友，但對角色受腰痛影響而身同感受。我曾因頸痛而失眠，影響日常生活。現實中的我和家人有商有量，但如從戲中的父親角色立場來說，為了女兒未來，也可能堅持離開。不過，現實中的我無意移民。」

談到人生在不同階段均會面對選擇，古天樂稱當年離開電視台往電影界發展，不算是重大決定，也從未為選愛情還是事業煩惱過。他記得人生最大抉擇都是與家人有關︰「爸爸第一次中風，醫生說救不到要做定心理準備。當時我正在拍劇，趕到醫院急症室時見媽媽坐在走廊上唉聲嘆氣，稱未試過和爸爸坐飛機旅行，估計去不成了。我就許下『這生人不再吃牛肉』的願望，結果爸爸真的沒有事。我是吃牛扒大的人，自從那次後便沒再吃牛肉，至今應該已30年，是一個很大的決定。」游學修認為將一手創立的網台「試當真」結束，是一個艱難抉擇。袁澧林為事業打併，經常離港飛外地工作，為了讓愛貓得到適當照顧，決定將牠交給家人，都是幾經掙扎才決定下來的事。游學修在戲中飾演救護員，與古天樂有不少對手戲；袁澧林飾演躁底急症室護士，有不少粗口對白，她視為入行以來一大嘗試。

古天樂回憶曾坐過救護車入院︰「當年中五畢業，我太開心忘形過馬路時被貨車撞倒，結果被送院。撞車後，我的衣服都爛了，我躺在地上失去知覺約5至10秒，醒後被抬上白車送院，額角有縫針，現在仍留有疤痕。當時貨車的車頭撞毀，司機則伏在軚盤上。」游學修亦有類似經歷，曾在深夜駕車小路出大路時被攔腰直撞，座駕被撞至180度旋轉，最後要報銷。他說︰「拍完這套戲才發生撞車意外，當時坐上白車被送院，見到救護員特別有親切感，不過當刻有受驚。」袁澧林未坐過白車，她說拍戲後才知道車上的儀器設備非常昂貴及先進。

（即時娛樂）