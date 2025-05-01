中年好聲音3｜占士丁丁王鄭浚仁趙浚承 各出奇謀爭入7強 (14:21)

TVB《中年好聲音3》將於周日（4日）播出以「經典情歌」為主題的8強之戰，8位參賽者的演唱歌單有黃博《追》、劉洋《愛我還是他》、占士丁丁《妳的名字我的姓氏》、張與辰《愛，很簡單》、陳芷盈《戀愛預告》、王鄭浚仁《I Will Always Love You》、李金凱《今生今世》、趙浚承《Forever Love》。

頭4名參賽者黃博、張與辰、劉洋及陳芷盈的累積分數已拋離其餘4人一大截。曾因獻唱張學友《李香蘭》而贏盡好評的的占士丁丁，再次揀選學友的經典情歌《妳的名字我的姓氏》應戰，結果獲一致肯定唱廣東歌比唱英文歌好。張佳添表示︰「事實證明，你每次唱張學友都唔會令我哋失望。比起你開頭唱《李香蘭》，你真係開始發揮到你嘅廣東話，我有時直情唔記得咗原來你係唔識廣東話。我好少聽男人唱情歌係冧嘅，今日我係冧嘅。」肥媽說︰「佢唱到一半我已經開始眼紅，同埋Feel到佢個感情，由一個完全唔識中文嘅人去唱，要去表達呢個感情係好難好難。歌曲係世界語言，只有唱到感情係最緊要嘅，我覺得佢觸動到我。」王馨平說：「雖然佢可能唔係好知道歌詞嘅意思，但唔知點解佢處理嗰啲字時，畀到我一啲驚喜，原來有啲廣東字可以咁唱，我好欣賞。」

趙浚承以超澎湃感情獻唱《Forever Love》，演繹既真摯又動人，未知是否因太太在場打氣有關。肥媽、海兒及王馨平因趙浚承的演出感動落淚，張佳添亦笑言因為趙浚承的演繹而開始相信婚姻，令原本哭得投入的3位女評審哈哈大笑。張佳添說︰「趙浚承，你差啲令我相信番婚姻，功德無量呀！你亦都令我好羨慕你，你人生裏面可以遇到一個女人，令到你咁死心塌地咁愛佢。你今日啲高音好靚、冇緊到喉嚨，同埋個能量係Power of love，What can I say？」王馨平表示︰「你今日使出咗降龍十八掌嘅功夫，簡單真摯，中咗我心。」肥媽說︰「真係感覺到佢對住老婆唱嗰種真情forever love，你一唱我已同王老師講佢老婆一定喺度，你feel到佢係同緊一個人講嘢。」海兒說︰「今次你係冇保留嘅，可能你知道有可能係最後機會，我感覺到你係為佢哋而唱。」

王鄭浚仁曬唱功獻唱《I Will Always Love You》，獲周國豐及張佳添給予肯定。張佳添說︰「我哋聽到你有好靚嘅聲，你好識用聲、好有技巧。」王鄭浚仁與評審互動時稱從未正式拍過拖，海兒驚訝︰「係咪真㗎？」

（即時娛樂）