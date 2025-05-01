水餃皇后｜劉偉強爆薛凱琪主動不收片酬 林愷鈴與馬麗合作有壓力 (19:05)

劉偉強執導，內地女演員馬麗主演的《水餃皇后》今天（1日）在香港上映，兩人聯同惠英紅、袁富華、林愷鈴、譚俊彥、朱敏瀚、鄺潔楹、羅毓儀等出席慈善首映禮。劉偉強透露薛凱琪有份演出，知道電影製作費不多後更主動不收片酬。他說︰「其實這部戲的演員也很幫忙﹗馬麗是天跌下來幫我的，沒有她就拍不成這部戲。」有指今年的五一黃金周是最冷的五一電影檔期，劉偉強表示拍戲多年經歷過高高低低，今年全世界經濟差，所以帶演員走勻全國做宣傳，希望將電影裏的互助信息帶到社會上，讓同業知道未來仍然有希望。女主角馬麗是內地電影票房最高女演員，她坦言因這份榮譽而有壓力，認為電影不應以票房高低衡量，希望能有好口碑及帶出正能量。

惠英紅近日憑電影《我愛你》奪得第20屆中國電影華表獎優秀女演員獎，是香港第一位奪得該殊榮的女演員。她說很開心得到肯定，令自己的電影生涯上留下紀錄。她表示今年尚有其他電影上映，希望有機會贏得金雞影后獎。袁富華稱在《水餃皇后》裏跟惠英紅的對手戲不多，希望未來有機會再合作。林愷鈴在戲中飾演水餃皇后年輕版女兒，她表示拍攝該片非常難忘，看見搭建出來的舊香港感動到喊，有穿越時空回到她未見過的香港感覺。談到跟演技派的馬麗合作，林愷鈴稱有點壓力，多得導演及馬麗態度親切才放鬆下來。林愷鈴表示曾在台灣生活，說普通話對白沒問題，足夠應付演出。

鄺潔楹、羅毓儀佩服「水餃皇后」真人由賣水餃發展至上市公司。羅毓儀自言不太會投資，但未曾在股市裏輸過錢。談到正在拍攝的真人騷《女神配對計劃》，她表示遇見很多筍盤，但節目組嚴禁他們私下約會，希望所有發展都在節目呈現出來。羅毓儀坦言想脫單︰「生活很寂寞，很想返到愛情墳墓﹗」譚俊彥近日忙拍攝《新聞女王2》，他表示為角色留鬚，卻因此被老婆仔女嫌棄。他笑言︰「我會等他們睡着時用鬚根攻擊他們。」朱敏瀚開心與王敏奕主演的劇集《虛擬情人》受觀眾歡迎，他被問到緋聞女友陳曉華可有捧場時說︰「所有TVB員工都應該捧場﹗」

（即時娛樂）