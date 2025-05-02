林珊珊爆鄭伊健拒北上拍節目原因 未為700萬一日片酬動心 (15:29)

鄭伊健早於1990年代已走紅，憑《古惑仔》系列電影飾演「陳浩南」而深入民心。近年他的幾位「古惑仔」兄弟謝天華、陳小春等紛紛北上發展，密密現身大灣區的綜藝節目，惟至今卻未見伊健蹤影。去年曾爆出有內地片商開出700萬一日戲的條件，伊健仍不為所動。與伊健合作近30年的經理人林珊珊，近日接受電影人文雋的網上節目訪問，文雋透露事件的來龍去脈，林珊珊更透露伊健拒接內地工作的原因。

文雋回憶當時大約為2016年、2017年，他的一個影評界朋友稱有投資方想重組古惑仔拍電影，導演是錢國偉，投資方願意開出一日700萬片酬的條件邀請伊健接拍，惟林珊珊表示錢國偉第一天找他們時，他們已告知錢國偉不會接拍。文雋續說︰「就唔存在要條件，唔存在你個劇本改好啲，總之就唔會接。後來林珊珊覆咗我，我就覆佢哋，佢哋唔信，跟住話700萬片酬喺酒吧拍，唔使周圍去，一日就拍晒，伊健都唔去。對方有一日又同我講，聽講鄭伊健好鍾意打羽毛球，佢哋搵到林丹客串，搵鄭伊健同佢同一場戲，咁就可以𧨾到佢。我都冇煩你（林珊珊）啦。結果呢，套戲結果如伊健所料，係一個唔係好合乎水準，因為連錢國偉都過咗身。其實伊健好聰明，避開咗好多呢啲。」

林珊珊透露當年錢國偉有構思時，應該已找伊健談過那部電影的故事，當時伊健已不喜歡那個故事。林珊珊說︰「佢（伊健）已經同錢國偉講。因為呢個應該係錢國偉嘅心願，佢想做導演。伊健就話︰『如果你想做導演，諗過第二個故仔，我諗個故仔或者我哋一齊諗個故仔，跟住我哋搵投資者﹗」文雋問︰「就唔好諗古惑仔？」林珊珊說︰「就係類似呢個意思，所以好堅決，呢件事好清晰。」

伊健近年絕少到內地工作，林珊珊透露原因︰「佢哋嘅邀請九成九都係做綜藝。綜藝係伊健最弱嘅一環，因為佢拍過之後，覺得自己唔鍾意做嗰樣嘢。例如佢根本唔可以接受到有個鏡頭跟住佢，或者有一個鏡頭，喺佢瞓緊覺時都要拍啲嘢。佢根本唔喜歡做呢樣嘢，佢唔喜歡又點解要做呢？當然，你話呢個係藝人嘅其中一個欄目，咁如果有得揀，我咪唔選擇囉﹗佢試過㗎啦，佢都要嘗試㗎，例如佢同陳小春一齊做過一個遊戲節目，佢哋一齊去攀山越野，最後佢都係唔適應。佢返嚟同我講好辛苦，因為佢交唔出功課畀製作人，佢亦令製作人唔開心，佢自己都唔開心，成件事都唔開心。咁佢就問我︰『珊珊，係唔係好等錢使呀我哋？』我通常都會話︰『OK嘅，頂得住﹗」佢就話︰『頂得住就唔接喇﹗』」

（即時娛樂）