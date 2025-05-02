古天樂新戲《送院途中》5‧1上映 奪港產片開畫票房冠軍 (15:43)

古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等主演的電影《送院途中》昨天（1日）正式上映，開畫日的港澳票房報收港幣1301997元，成為當日票房最高的港產片，亦為截至目前2025年港產片開畫票房之冠。

隨住電影上映，陳健安（安仔）主唱的主題曲《出院途中》MV亦同步公開。歌曲由金培達編曲及監製，小克填詞，延續電影對「生命之重」的關懷，細膩描繪人在病痛、掙扎與重生之間的呼吸節奏。歌詞中反覆吟唱「讓我吸過後 再呼了再吸」、「再呼吸 每⼀分秒」，正好呼應電影情節中救護員於每次出勤過程中所經歷的生死瞬間，點出戲中對生命流逝與希望重燃的思考。

安仔非常高興能獲導演卓韻芝邀請演唱主題曲：「我好鍾意唱電影主題曲，因為可以睇晒成套戲再入錄音室，所有情緒都變得具體。收到demo嗰刻，已經好有畫面，一首歌由一個小空間開始，慢慢擴展成一個好宏大嘅宇宙。歌曲開頭偏向陰暗，到副歌就變得明亮，愈後愈有戲劇性。」他亦提到歌詞給他「冥想」的感覺：「特別係副歌，好似叫你注視自己每一呼每一吸，吸入好嘅嘢，呼走唔好嘅嘢，慢慢搵番自己嘅心跳。」談到演繹過程，他形容就如片中古天樂的角色一樣：「經歷咗一啲嘢之後，連呼吸都變得唔同。電影最後播呢首歌，效果好好，有解脫嘅感覺。」

除了主題曲《出院途中》外，電影亦巧妙選了兩首本地經典歌曲，包括1990年代香港獨立樂隊AMK的《請讓我回家》及葉蒨文金曲《珍重》，以不同年代的旋律，喚起觀眾對香港這座城市的情感共鳴，觸動每份關於「離開」與「留下」的思考。

（即時娛樂）