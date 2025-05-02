姜濤盧瀚霆李駿傑Chill住做任務 呂爵安留守高溫房鬧隊友冇人性 (16:16)

Jeremy化身韓國人氣戀愛真人騷參加者，自稱最大魅力是長髮，和很懂得照顧別人。（大會提供）

Edan趁有5分鐘休息時間偷偷觀看成員的任務進度，聽到姜濤、盧瀚霆、李駿傑稱不擔心他一直留在高溫房會辛苦時，直指他們「無人性」。（大會提供 / 明報製圖）

ViuTV全新節目《呂濤米Lo Seoul》下周一（5日）首播，MIRROR第一個小組團綜將會有呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo），4位Oppa率先出發到韓國興奮追星、浪漫追雪、體驗傳統韓國文化、進行不同的挑戰，實行食到飽、玩到盡、買到底。

他們將在首集重演韓國人氣戀愛真人騷情節，在天堂島中爭取對方的歡心，目標成為「理想旅友」。「登神」CP再續情緣，Edan笑言被Anson Lo的名貴首飾吸引。他甜笑冧爆地說︰「同佢一齊應該可以生活無憂，同埋一齊去旅行應該可以唔使畀錢。」Anson Lo則指覺得Edan很可愛，但又不能表露出自己的好感，感到為難。另一邊，姜濤同Jeremy的對話則是互相試探誘惑。Jeremy問姜濤平時旅行喜歡穿什麼風格，姜濤指自己喜歡Cosplay，又大膽表示「遲吓著畀」Jeremy看，對話有別於2人平日含蓄的形象，十分爆笑。

4子之後到汗蒸房進行任務，Edan被抽中成為需要留守在高溫房的成員，等候其他人完成任務。首個挑戰的任務就是要合力摺100頂羊角帽，毫無經驗的姜濤、Jeremy和Anson Lo大呼「好難呀」，姜濤更笑言「你哋想Edan熱死」。3位隊員慢條斯理地邊摺邊聊天，完全沒有要拯救Edan的心。隨後，Edan趁有5分鐘休息時間偷偷觀看成員的進度，聽到3人被問及會否擔心Edan辛苦時異口同聲答「不會」，直指幾位隊友「無人性」。完成首個任務後，姜濤、Jeremy和Anson Lo需要挑戰深蹲100次和致敬呂爵安《MIRROR GO》名場面，在100隻熟雞蛋中找出1隻生雞蛋。

（即時娛樂）