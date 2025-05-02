古天樂頸患靠嗎啡藥止痛 游學修恨當爸 潘燦良爆結婚原因 (17:11)

古天樂透露其頸痛問題已存在幾年，他要靠食嗎啡藥止痛。游學修自言思想傳統，很想當爸爸；潘燦良坦言和太太蘇玉華已過了想生小朋友的階段。（大會提供）

古天樂、游學修及潘燦良早前接受HOY TV主播俞詠文訪問，分享拍攝電影《送院途中》的點滴。游學修於戲中與兩位前輩擦出火花，他說開工時沒有壓力︰「因為喺戲入面一開始都唔知佢哋想點，同現實一樣，唔使理佢哋嘅，做好自己，慢慢就會摸到佢哋原來咁樣做嘢㗎喎！要執生㗎喎！唔係白紙黑字寫咗就係㗎喇！同戲裏面一樣，慢慢就教精咗我！」古天樂讚游學修表現︰「我覺得佢影響咗我嘅價值觀，佢嘅轉數好快，同埋會諗到好多好得意或者有違常規嘅創意，做創作就唔應該墨守成規，但係做嘢就唔好咁急，例如唔好飲酒開live囉！不過，佢近排已經改變咗好多，冇咁急，亦都開始知道點樣係退後一步。」片中 飾演退休人士的潘燦良笑言已當自己退休︰「我會覺得依家嘅生活就係有工開就開，冇工開就係退休，唔使好多錢嘅，有飯食就得㗎喇！」

談到眾人在戲中有不少哭泣場面，古天樂戲言自己經常流淚︰「其實做喊戲係做演員嘅基本啦，咁啱呢套戲拍嘅時候，就係前幾年疫情嘅日子，大家都好抑壓，邊度都去唔到，又咩都做唔到，所以拍好激動喊嗰場戲，就將我嗰排嘅壓抑全部釋放出嚟！而我自己現實中條頸同視網膜都有事，條頸都痛咗3、4年，瞓唔到又要食嗎啡藥先頂到，所以我好知道嗰種無力感係點樣，同戲裏面嘅角色都幾相似，可以話係真情流露。」

游學修在戲裏的角色拒絕生下一代，現實中的他剛好相反，很想當爸。游學修說︰「我好想生小朋友㗎，我係一個家庭觀念比較傳統嘅人，但依家仲未去到嗰個階段。」潘燦良坦言和太太蘇玉華已過了想生小朋友的階段，兩人在應該生育的時候忙工作，加上沒覺得特別需要有孩子，所以順其自然。對於生死的課題，古天樂、游學修均覺得生命無常，要珍惜眼前人。潘燦良慨嘆︰「其實呢幾年都有啲朋友或身邊嘅人突然間就離開。我覺得人人都要面對死亡，但如果係自己離開嘅話，就要為身邊嘅人準備一啲嘢，所以我早兩年就去結婚，覺得係需要做嘅事。」

（即時娛樂）