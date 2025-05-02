鄧梓峰親揭「輕輕鬆鬆鄧梓峰」由來 鄧瓊芝指爸爸似巴斯光年 (17:37)

鄧梓峰與長女鄧瓊芝（Natalie）早前到新城廣播，接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「chur」到行》訪問；鄧梓峰和李有毅早年曾一起主持《香港早晨》，雙方已認識超過30年，擁有深厚情誼，難怪在訪問中無所不談。

鄧梓峰在2000年考獲小型私人飛機牌，閒時駕駛小型飛機翱翔天際，就連女兒的同學都曾是他的乘客，鄧梓峰表示：「阿女啲外國同學嚟香港，我會book架飛機帶佢哋遊香港。」精通中、英、法及德文的鄧梓峰，亦擅長各種運動，包括高爾夫球、潛水、馬術及劍擊等，音樂方面則熱愛低音結他，興趣廣泛。

Natalie深受在娛樂圈工作的父親影響，對攝影、音樂及視覺藝術擁有濃厚興趣，她表示：「由細到大爸爸都培養我學好多樂器，大個咗就去咗紐約學攝影，我覺得好好玩，好有發揮，佢哋又願意畀錢我去做，我又可以掙到錢，咁就試下做。」Natalie現已成為攝影師，為時尚雜誌影相，她除了替陳凱琳、林嘉欣和麥浚龍等拍照，亦曾為國際名模Bella Hadid及Naomi Campbell拍攝封面。

鄧梓峰有個外號「輕輕鬆鬆鄧梓峰」，李有毅問他這個外號由來？鄧梓峰表示：「當年《香港早晨》有個廣告要介紹自己主持，我哋拍咗一輯相，但宣傳部嘅人諗嚟諗去都唔知點形容我，最後佢哋話『是但啦，叫你輕輕鬆鬆，押韻就算』，之後仲串成一首詩，全部都係花名，都好吖，起碼輕輕鬆鬆。」

至於經常被指撞樣卡通人物「巴斯光年」，鄧梓峰反問囡囡Natalie：「你覺得呢？」Natalie秒回：「我都覺得似。」全場大笑。鄧梓峰解釋：「應該係2000年左右，嗰時拍緊一套電影，導演葉念琛佢哋喺到笑，問我『側面睇你好似巴斯光年，有冇人話你似』，我話從來都冇，咁佢話由𠵱家開始就話你似，結果就愈嚟愈多人話我似。其實似佢又好玩，幾開心呀！」

（即時娛樂）